“濟州律師遇害事件”22年後，教唆殺人犯落網. August. 21, 2021 07:23. by 任宰永 jy788@donga.com. 濟州具有代表性的長期未結案案件“李承勇律師被殺事件”的嫌疑人22年後被警方抓獲。 濟州警察廳20日表示，已逮捕涉嫌教唆殺人的金某（55歲）並申請了拘捕證。警方今年4月拿到逮捕令後，向國際刑警發出了緊急追捕請求，此前一直以非法滯留身份滯留在柬埔寨的金某於6月被當地當局查獲並被驅逐出境，7月18日被遣送回濟州。 1999年11月5日早晨6時48分許，李承用律師（當時44歲）在停在濟州市三道2洞濟州北小學附近的自家索納塔轎車內被兇器刺死。警方成立了專門調查組展開了調查，但沒能抓住犯人。1年後調查本部被解散，這一事件成為長達22年的懸案。 但去年6月金某親自出演SBS的《想知道那個》節目，公開自己是“殺人教唆犯”，此後案件再次受到關註。金某在節目中稱，接到黑社會頭目白某（2008年死亡）的指示，指使釜山出身的被稱為“海鷗”的同事孫某（2014年死亡）殺害了李律師。 據悉，金某以為教唆殺人的公訴時效已過，所以在節目中講述了事件內幕。但警方以逃避刑事處罰為目的逃往國外的情況下公訴時效停止、廢除有關殺人事件公訴時效的《泰丸法》的實施等為根據，逮捕了金某，正在進行調查。對於其自白動機，金某陳述說：“當時李律師的妻子也成了調查對象，我想如果能夠替她洗脫冤屈並通過解釋殺人事實來撫慰受害者的冤魂，遺屬方面可能會給我一些酬謝。”

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