既縮短營業時間又增加聚會客人，曖昧不清的延長保持社交距離舉措. August. 21, 2021 07:23. . 韓國政府決定將現行的保持社交距離（首都地區四級、非首都地區三級）”措施再延長兩周。據此，首都地區和非首都地區將分別連續8周和6周維持現有舉措。但對餐飲店和咖啡店，又把四級措施的結束營業時間從晚10時提前到9時，縮短1個小時，並允許包括兩名完成疫苗接種的人在內，最多允許4人聚會。 專家們建議，在德爾塔變異毒株不斷擴散的情況下，如果想盡快控製新冠疫情第四波流行，就應哪怕是短期內采取諸如居家辦公義務化等高強度措施。但政府正在反復延長對抑製第四波流行並沒有多大效果的“保持社交距離”措施。在此期間，最近連續兩天確診患者超過2000人，擴散趨勢進一步加劇。 縮短餐飲店、咖啡店的營業時間卻增加客人數量，這也是前後矛盾的措施。據說這是為了緩解個體經營者的壓力，同時獎勵接種人員並維持防疫。但在市民的立場上來看，究竟是放松還是加強防疫，很是混亂。信息復雜的政策會降低效率。 保持社交距離措施的效果已經達到極限，在這種情況下，政府正在討論從9月末到10月初轉換為“與病毒共存（with corona）”體系的方案。也就是說，相比遏製確診患者數，將重點放在危重癥及死亡管理上。為此，關鍵在於提高疫苗接種的完成率。即使按照政府的預想，接種完成率在10月第一周超過50%，也遠遠低於正在實施“與病毒共存”政策的新加坡（73%）和英國（61%）等國。 由於防疫疲勞度累積，保持社交距離措施不可能無限製地持續。但是，如果在疫苗接種率較低的情況下，在毫無準備的情況下轉變防疫體系，將會導致患者激增、醫療體系崩潰。應該在穩定供應疫苗的同時提高預約率，進一步增加慢性病患者和老弱者等高危人群的接種，加快準備工作的速度。只有繼續保持緊張狀態，為“與病毒共存”作準備，才能盡早擺脫“新冠時代”。

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