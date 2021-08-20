楊貴妃的水果. August. 20, 2021 07:35. . 位于如織錦般景色秀麗的骊山頂端的華清宮(後也稱“華清池”)。 每年冬天到春天這段時間，唐玄宗都會帶著楊貴妃離開長安，到別宮休養。爲了四川出身的貴妃，皇室不惜從數千裏的遠方運來荔枝。爲了維持新鮮度疾馳而來的快馬進宮之後，華清宮千門，從山下到山頂一重重敞開，察覺到故鄉水果到達的貴妃嘴角露出了微笑。但任誰也想不到，這並不是傳遞分秒必爭的重大事件的驿馬，而只是討貴妃歡心的荔枝剛剛到達宮裏了。(“一騎紅塵妃子笑，無人知是荔枝來”) 近100年後，詩人從想象中複活了成爲廢墟的華清宮。玄宗的無節制的越軌最終導致了安死之亂，成爲王朝衰亡的開端，是悔恨的曆史。三首連作詩(杜牧《過華清宮絕句三首》)中，第一首詩還算平靜婉轉。但是，“霓裳一曲千峰上，舞破中原始下來。(探使謊報軍情，唐玄宗和楊貴妃仍舊沈溺于歌舞，直至安祿山起兵，中原殘破)”(第二首)、“雲中亂拍祿山舞，風過重巒下笑聲。(安祿山拖著肥胖的身體翩翩作胡旋舞，引發了楊貴妃的笑聲隨風飄揚越過層層山峰)”(第三首)等，詩人的聲音逐漸變得粗犷。雖然有人反駁稱，在荔枝成熟的時節，把荔枝運到了華清宮，但文學與曆史真相無關，一直關注貴妃的奢侈和享樂，因此“楊貴妃的水果”經常成爲批評的目標。大詩人蘇東坡也留下了“宮中美人一破顔，驚塵濺血流千載”的名句。成均館大學名譽教授

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