美國向加勒比海緊急派遣特種部隊……特朗普加大對馬杜羅的壓力

據《華爾街日報》等媒體23日報道，美軍向委內瑞拉附近的加勒比海地區轉移部署了特殊作戰飛機、兵力、裝備等。美國總統特朗普施壓從2013年起長期執政，但因舞弊選舉、鎮壓反對派、販毒等受到批評的委內瑞拉總統馬杜羅主動下臺，並實施各種制裁和軍事威脅。在這種情況下，美軍將能夠在地面展開特殊作戰的兵力和武器轉移到委內瑞拉附近海域，因此有分析認爲，美國針對馬杜羅政權的軍事行動迫在眉睫。這意味着，美國想最大限度地提高對馬杜羅的施壓力度，以某種方式實現政權更迭。另外，特朗普最近多次表示，需要馬杜羅下臺，不排除地面攻擊等軍事選項。● 向加勒比海緊急派遣CV-22、C-17等特種部隊資產據《華爾街日報》報道，美軍特種部隊使用的至少10架CV-22“魚鷹”運輸機22日晚從美國新墨西哥州坎農空軍基地飛往加勒比海地區。從佐治亞州斯圖爾特港基地、肯塔基州和田納西州的坎貝爾港陸軍基地起飛的C-17貨運飛機也在同一天飛往加勒比海的美屬島嶼波多黎各。美國官員向《華爾街日報》證實：“這些飛機運送了軍隊人員和裝備。”但並未提及具體運送了哪些兵力。CV-22是可以像直升機一樣垂直起降的特殊作戰飛機。主要用於特種部隊的滲透等。坎農基地有第27特殊作戰大隊。美軍精銳特殊作戰部隊第160特殊作戰航空團和第101空降師駐紮在坎貝爾港基地，第75遊騎兵團駐紮在斯圖爾特港附近的機場。第27特殊作戰大隊和第160特殊作戰航空團專門支援高風險滲透、逃生任務，擅長近距離航空支援等。陸軍遊騎兵負責佔領機場，並在三角洲部隊等特殊部隊執行精密清除、抓捕行動時承擔保護任務等。曾以空軍中將身份退役、現任米切爾航空航天研究所所長大衛·德普圖拉表示，“（馬杜羅政權）正在事先部署兵力”，提出了美國即將展開軍事行動的可能性。特朗普從執政第一任期開始，就以馬杜羅政權販毒、販賣人口、選舉舞弊等爲由，向馬杜羅政權施壓要求更迭。馬杜羅政權表現出反美國、親中國的傾向，也是敵對的原因之一。有分析認爲，特朗普最終想更換馬杜羅政權，讓右派政權上臺，介入委內瑞拉龐大的原油產業，從中獲取利益。據國際能源情報局透露，委內瑞拉是擁有3030億桶原油的世界第一大原油擁有國。● 中俄抗議，“安全資產”金銀居高不下中國和俄羅斯強烈反對美國的這一舉動。據中國官方媒體新華社等媒體報道，中國駐聯合國代表團副代表孫磊23日在紐約聯合國總部舉行的安理會緊急會議上聲稱，“美國的行動嚴重侵犯了其他國家的主權、安全和正當利益”。俄羅斯駐聯合國大使瓦西里·涅邊賈也表示贊同，稱“美國違反了國際法”。相反，美國駐聯合國代表邁克·華爾茲則針鋒相對地表示：“美國不承認馬杜羅是委內瑞拉的合法領導人。”他聲稱，馬杜羅政權將原油銷售收入用於犯罪及恐怖組織的資金，因此美國的制裁和軍事威脅是合法的。隨着加勒比海一帶軍事緊張加劇，被稱爲安全資產的黃金、白銀價格都刷新了歷史最高值。23日，紐約商品交易所2月份交貨的黃金期貨價格比前一日上漲0.8%，收於每盎司（約31.1克）4505.7美元。今年年初，黃金價格爲每盎司2600美元左右，但由於國際地緣政治緊張加劇，安全資產偏好心理，上漲了70%以上。銀現貨也歷史上首次達到每盎司70美元。華盛頓=常駐記者申晉宇、金允珍記者 niceshin@donga.com、truth311@donga.com