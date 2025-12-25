少年的悸動，青年的彷徨……凝望目光自成敘事

今年備受矚目的“冉冉新星”演員秋泳愚（26歲）通過《今夜，就算這份愛戀從世界上消失》首次擔任電影主演。24日在首爾鍾路區壹家咖啡館見面的他表示：“想到能在大銀幕上看到自己的樣子，既非常緊張又興奮”，“無論什麽作品都好，很想再拍壹次電影。”該片是每天都會失憶的瑞允（申詩雅飾）與每天爲她填補記憶的載源（秋泳愚飾）相互守護、彼此銘記的青春愛情片。影片改編自日本同名小說，曾于2022年制作成電影並大受歡迎。本就喜愛青春題材的秋演員表示：“在接到劇本之前，小說和電影我都看得津津有味”，“懷著想要好好描繪初戀的心情，以及對金惠英導演的敬仰之心投入了作品創作。”曾言“表演多少源于經驗”的秋演員。據悉，爲了演繹青澀的十代少年，他像那個年紀的自己壹樣傻笑，並刻意含糊說話尾音。對于初戀他也坦誠相告。秋演員回憶道：“高中時交往的朋友學習真的很好，爲了縮小差距我也很努力”，“努力嘗試提取當時的種種記憶。”秋演員今年憑借《玉氏夫人傳》、《重症外傷中心》、《廣場》等多部電視劇中的活躍表現，在出道第四年獲得了廣泛關注。對于贊譽與關注，他表示“這既是動力，也感到負擔。”“我從未覺得自己是多了不起的人。也沒覺得自己在做多了不起的事。只是回顧今年，似乎因爲努力過而無悔，算是充實的壹年。”