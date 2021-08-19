國內大企業上半年營業利潤達105萬億韓元，是去年的兩倍以上. August. 19, 2021 07:51. by 林賢錫 lhs@donga.com. 據統計，今年上半年(1 ~ 6月)超過250家的主要大企業與去年同期相比取得了兩倍以上的營業利潤。主要在全球市場上，因新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫苗接種擴大等景氣恢複，出口行業拉動了業績 18日，企業評價網站“CEO Score”對國內500強企業中提交半年報告書的255家企業進行了調查，結果顯示，這些企業上半年的營業利潤爲105.1318萬億韓元。這一數字比去年上半年(51.6145萬億韓元)增加了一倍以上。銷售額也從去年上半年的1020.9783萬億韓元來到今年上半年的1127.4212萬億韓元，增加了10.4%。 走遍海外市場的出口企業以全球經濟複蘇之勢擺脫了因新冠病毒疫情帶來的停滯狀況，伸了伸懶腰。代表性出口行業電氣電子部門的銷售額從去年的185.544萬億韓元增加到今年的225.794萬億韓元，增加額(40.25萬億韓元)最大。汽車•零部件部門的銷售額也達到28.7749萬億韓元、石油化學行業27.9435萬億韓元、鋼鐵行業12.138萬億韓元、商會方面7.488萬億韓元。特別是石油化學行業在去年上半年受到新冠病毒的直接打擊，轉爲赤字，但今年上半年卻獲得了15.9629萬億韓元的營業利潤，成功實現反彈。 相反，證券行業的銷售額從去年上半年的71.8985萬億韓元來到今年上半年的57.4367萬億韓元，在1年內減少了14.4618萬億韓元(20.1%)，減少額最大。

한국어