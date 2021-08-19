美國：“韓國和阿富汗不同，駐韓美軍不會裁減”. August. 19, 2021 07:52. by 申鎮宇記者、崔智善記者、華盛頓=常駐記者 李正恩 niceshin@donga.com,aurinko@donga.com,lightee@donga.com. 美國白宮國家安全事務助理傑克·沙利文當地時間17日表示：“正如喬·拜登總統一再強調的那樣，美國沒有裁減派駐韓國或者歐洲軍隊的意向。” 沙利文當天在新聞發布會上表示：“韓國和歐洲與我們在阿富汗駐紮的情況有著本質上的區別。”在美軍撤出阿富汗後，盟國的擔憂和批評接連不斷，這種情況下，美國劃清了撤走或裁減駐韓美軍的界線。但有分析認為，從拜登前一天表示“不會重復不符合國家利益的美軍駐紮”來看，拜登政府業已從中東抽身並致力於旨在牽製中國的印度太平洋戰略，將向韓國政府提出為本國國家利益做出貢獻的“同盟賬單”。 沙利文就韓國和歐洲等盟國解釋稱；“這是我們長期駐紮的地方。雖然那裏沒有發生內戰，但為了對付潛在的外部敵人並保護我們的同盟，我們維持了（兵力）。”拜登前一天就阿富汗事態對國民發表演講時表示：“不會將我們的兒女送到不符合美國國家利益的戰場。”在被問及這一講話是否包話韓國時，拜登做出了上述回答。

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