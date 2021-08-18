“租房難”拉高公寓價格，今年猛漲8.73%. August. 18, 2021 07:28. by 金鎬卿 kimhk@donga.com. 據悉，從今年1月起到7月為止，全國公寓價格的上升幅度超過了去年全年。《租賃三法》觸發的租房難的余波使年輕人的購房需求激增，從而使2月4日供給對策出臺後暫時停頓的房價上升勢頭逐漸加速。 據韓國房地產院17日發布的《今年7月全國住宅價格動向》，今年1∼7月全國的公寓買賣價格上漲了8.73%。這一漲幅不僅高於去年同期（3.68%），也高於去年全年漲幅（7.57%）。首爾和首都地區的公寓交易價格也分別同比上漲了11.12%和4.33%，均超過了去年全年漲幅。 這很大程度上是受上個月房價大幅上漲的影響。首都地區公寓僅在上個月就上漲了1.14%，7月的上漲率是進行統計的2004年起17年來的最高漲幅。首爾公寓交易價的上漲率，5月為0.48%，6月為0.67%，7月為0.81%，是自4月（0.43%）以後連續3個月呈現出上升趨勢。 由此，上個月首爾公寓的中位價格為9.4億韓元，超過了政府的高價住宅標準（9億韓元）。繼今年1月“KB國民銀行統計”之後，在政府公認房價統計中，首爾公寓的一半被納入政府標準的高價住宅範疇。 今年以來7個月間年租金漲幅達到了去年同期的兩倍。全國上漲率最高的仁川，公寓年租金7個月來上漲了10.79%，超過了去年全年漲幅（9.89%）。 專家認為，在去年7月末實行《租賃三法》之後在全國出現的房價和全租價同時上升的趨勢將再次重現。隨著很難找到全租房的需求者們開始購買住宅，買賣需求有所增長，而大幅上漲的全租房價格也推高了房價。可以說，租房難現象嚴重的首爾等首都地區的入住量暫時還不夠充分，今後房價很有可能進一步上漲。 事實上，韓國土地住宅公司當天委托大型數據公司“VAIV”以3000人為對象進行了在線問卷調查。調查結果顯示，在全租、月租住戶中，26.1%的人表示對居住感到不安。這一比例遠遠高於“自住者”（6%）和“公共租賃者”（13.6%），其主要原因是租賃費負擔和租房難，有可能會被擠到郊區。 以年輕人為主的住宅購買勢頭將會持續一段時間。在此次調查中，回答“擁有房子才能居住穩定”和“今後有購房計劃”的30多歲受訪者分別占88.4%和66.9%，大幅高於其他年齡段。30多歲的人由於結婚或生育，對自己的住宅的必要性增大，再加上對隨著擁有住宅與否的資產差距非常敏感，因此與其他年齡層相比，想要擁有住宅的意識顯得非常強烈。

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