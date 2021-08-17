有軍隊樣兒的軍隊. August. 17, 2021 07:36. . 青年金九參加過東學、義兵活動，在《乙巳條約》簽訂後，他結束武裝鬥爭，投身於愛國啟蒙運動。後來他因新民會活動及“105人事件”被捕入獄。1915年出獄後，金九認識到了愛國啟蒙運動的局限性。1919年“三一運動”擴散至全國後，金九拒絕參加。“萬歲是不能光復祖國的。” 金九隨即流亡到上海，投身於臨時政府。他從此成為抗日武裝鬥爭的主角。金九的夢想是建立一個像樣的軍隊即光復軍。他有過痛苦的回憶。他最初指揮的軍隊是東學軍。金九18歲時率領700名左右兵力，作為先鋒參與了攻打海州城。城中有200名朝鮮軍人和7名日本軍人。靠這些兵力，4個城門難以都防守。金九製定了作戰計劃。主力向南門進攻。這是佯動。在守備隊集中在南門的時候，金九帶領自己的真正主力部隊快速進軍西門，一口氣攻陷了城池。 戰鬥剛開始，日軍在南門發射了三四發子彈。主力當即逃走。金九部隊到達西門後正在攻擊，撤退命令已經下達。金九認識到靠烏合之眾無法打仗，就開始訓練士兵。《白凡日誌》中詳細地介紹了當時的情況，當地了解到“捕手和持槍者最多就是最精銳”的部隊水平後，感到非常寒心。他招聘了舊韓國將校出身人士和有智謀的人士，雖然在東學軍中得到了好評，但是否提高到能夠打仗的水平，還是個疑問。這支部隊和附近的東學軍發生摩擦，遭到他們的攻擊後潰敗了。 愛國心再強，武器再好，軍隊要像軍隊一樣，才能保衛國家。要想做到這一點，軍隊必須從內部正直、健全，國民也應該理解軍隊並給予支援。最近，似乎我們兩方面都在崩潰，真是擔心。 歷史學者

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