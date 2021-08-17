鬥山重工業在英國承攬水處理工程訂單…總投資額達1800億規模. August. 17, 2021 07:37. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 鬥山重工業16日表示，在英國承攬到了大規模的水處理工程訂單。 鬥山重工業英國子公司鬥山ENPURE承攬的此次工程是英國上下水道企業泰晤士水務公司推進的倫敦西南部吉爾福德汙水處理廠搬遷工程。泰晤士水務公司是英國上下水道領域的最大企業。鬥山ENPURE與英國建設公司BAM Nuttall組成聯盟，作爲主要事業者參與此次事業，總投資額達1800億韓元。 鬥山ENPURE計劃拆除現有的汙水處理廠，在附近建設新的汙水處理廠。新處理廠將具備處理汙水(下水)和汙水處理過程中産生的沈澱物“汙泥”的技術。鬥山ENPURE將負責總體工程、器材的購買和安裝、試運行等，預計到2026年底爲止，新汙水處理廠將竣工。

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