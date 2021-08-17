“哦！充滿活力的K-POP”，紐約人的興奮. August. 17, 2021 07:37. by 兪載東 jarrett@donga.com. 周日15日(當地時間)晚上，數百名市民聚集在美國紐約曼哈頓林肯中心露天演出場。他們是爲了觀看在林肯中心首次舉行的K-POP演出《K-Pop Disco Fever》而專門前來的。 當天的演出由林肯中心和紐約韓國文化院共同主辦，是紀念紐約經濟重新啓動的“Re-Start Stage”的正式節目之一。在布魯克林地區活動的韓裔女性DJ Gamma Vibes和K-POP專業舞者們登上舞台，在1個小時的時間裏展示了BTS、BLACKPINK、TWICE、PSY等衆多K-POP歌手的音樂。 雖然觀衆大多是20、30多歲的年輕人，但偶爾也有老人來到演出場。當天見到的年輕男子叠戈•拉米雷茲說：“本來就喜歡叫Everglow的K-POP組合”，“K-POP充滿活力、快樂，令人興奮。”粉絲們隨著音樂站成一個圓圈，模仿了該組合的實際節奏。也有很多粉絲跟著唱韓語歌詞。和朋友一起來的女粉絲在演出後半部分聽到BTS的歌曲後大聲歡呼。 平日裏甯靜的林肯中心周圍響起了歡快的音樂，路過的人也停下了腳步安靜地聽一段時間的音樂。很晚才得知演出事實，由于沒能買到門票，現場還有人詢問入場情況。 策劃當天演出的節目總監喬達娜•李(音)表示：“K-POP是巨大的文化內容，不僅是韓國人社區，所有紐約人都可以享受”，“從策劃此次《Re-Start Stage》時起，就和紐約韓國文化院一起准備了活動。” 紐約韓國文化院院長趙允增表示：“林肯中心方面首先向我們提議舉行K-POP演出”，“林肯中心方面擔心古典音樂粉絲們會老齡化，所以似乎關注到了深受年輕人喜愛的K-POP。”林肯中心在2年前的2019年曾作爲管弦樂團的編曲推出了K-POP歌曲，據說當時年輕觀衆的反應也很好。

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