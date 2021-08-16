金學順奶奶首次證言30周年，通過AI技術見到的慰安婦證詞. August. 16, 2021 07:16. by 朴相俊記者 speakup@donga.com. “尹總務在幹什麽？日本這麽囂張，怎麽還坐以待斃。請立即把我叫出來(出席新聞發布會)。” 1991年8月13日，日軍“慰安婦”受害者、已故金學順奶奶是對當時在韓國挺身隊(慰安婦)問題對策協議會(現正義記憶連帶)工作的尹英愛(78歲•當時韓國教會女性聯合會總務)打電話，並說了上述這一番話。在第二天也就是14日舉行的記者招待會上，金奶奶說：“曾因慰安婦深受痛苦的我還活得好好的，日本方面居然說不存在強制征調亞洲國家婦女充當軍中慰安婦的曆史事實，而韓國政府說不清楚，這像話嗎？” 政府把在2017年金奶奶在韓國首次向世界宣告慰安婦苦難的8月14日這一天定爲“日本軍慰安婦受害者紀念日”。 14日，爲紀念金奶奶的證詞30周年，尹某在14日由正義記憶連帶(理事長李娜英)舉辦的“我記憶中的金學順”脫口秀上詳細介紹了金奶奶出庭作證的過程。尹某在1991年4月日本駐韓大使館表示“無法承認(慰安婦受害問題)。即使證人出席也不認識”，展現出頑固的態度後，在打聽慰安婦受害者的過程中，當年7月經人介紹認識了金奶奶。 尹某回憶起來找自己的金奶奶的樣子說：“穿著白色衣服來的老奶奶的眼睛就像童話書中的小鹿‘斑比’的眼睛一樣，既充滿恐懼，又炯炯有神。”當時，金奶奶對尹某說：“接到作證勸說後猶豫了很久，但是問自己‘爲什麽遭受著慘痛的痛苦，活到現在’時，我想‘把我的痛苦和曆史事實暴露出來，希望後代的其他女性再不要遭遇這樣的事情’。” 金奶奶袒露了自己在17歲時被強制帶走，在3個月的時間裏遭受損害的事實，並對尹某囑咐說，“心情舒暢了。通過我自己把這件事告訴世人。”一個月後金奶奶出席記者會並公開作證了慰安婦受害事實。以此爲契機，受害老人們的申告如潮水一般湧向挺身隊問題對策協議會，政府在其中登記了238名慰安婦受害者。大部分受害者表示：“在電視上看到一位老奶奶(金學順飾)開口說話後，産生了勇氣。” 金奶奶的首次證言30年後的現在，慰安婦幸存者僅有14名而已。女性家族部等部門最近利用人工智能(AI)技術，開發了市民可以與受害老奶奶對話的項目，最近進行了展示。女性家族部日軍下屬“慰安婦”問題研究所和西江大學“永遠的證言團體”將于6月15日至11月30日在首爾麻浦區西江大學和大邱中區“Heeum日本軍慰安婦曆史館”舉行《永遠的證言》展示會。 該展示會的具體進行方式是，市民向錄制李玉善(94歲)、李容秀(93歲•音)老奶奶證言的AI程序提問，展示相應的證詞視頻。記者在視頻中向李玉善奶奶文“如何被動成了慰安婦”後，李奶奶活動著胳膊說，“做保姆時期，主人說是去幫忙的去一趟就回來的，結果被帶走了。”李容秀老人也在AI視頻中表示，“去地下通道橋，軍人推著我，讓我下去。我還以爲是開玩笑呢。16歲第一次坐火車”，曆曆在目地說明了當時的情況。 主辦方計劃在11月之前進行示範展示，然後修改錯誤等，然後在世界主要國家舉行正式展覽。 “通過AI見到的慰安婦老奶奶的證言”視頻可以在 dongA.com看到

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