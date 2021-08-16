韓國國家足球隊“招牌後衛”金玟哉加盟土耳其費內巴切隊. August. 16, 2021 07:16. by 金正勳記者 hun@donga.com. “歡迎金玟哉選手來到在韓國的兄弟國家土耳其獲得28次冠軍、擁有最多獎杯的費內巴切俱樂部(照片)。” 土耳其職業足球名門球隊費內巴切在得知引進韓國國家隊招牌後衛金玟哉(25歲)的消息後，用韓語傳達了上述歡迎信息。曾效力于北京國安隊(中國)的金玟哉與費內巴切隊簽訂了4年的合同，正式進軍歐洲賽場。身披3號球衣的他，曾卷入孫興慜所屬球隊托特納姆熱刺隊(英格蘭)、波爾圖隊(葡萄牙)、尤文圖斯隊(意大利)等多支歐洲球隊的轉會傳聞。 費內巴切俱樂部對引進金玟哉表現出了期待感。在宣布引進的同時，球隊官網也迅速報道了“金玟哉在球隊進行了首次訓練”等消息。15日，費內巴切還同時用土耳其語和韓語傳達了大韓民國光複節的消息，稱，“我們知道，在現在的大韓民國存在之前，需要付出多少努力和犧牲”，“在悲傷的曆史中，體育給韓國人帶來了很多力量，這一點也很重要。” 曾在同一家俱樂部的排球隊效力6年的金軟景也對金玟哉加入費內巴切隊的消息表示歡迎。當費內巴切通過俱樂部社交網站發布關于引進金玟哉的文章時，金軟景親自留下了鼓掌等表情符號。1907年創立的費內巴切俱樂部是僅在土耳其第一級聯賽就19次奪冠的豪門球隊。

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