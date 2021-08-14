國民力量黨16名再選議員發表聲明，“對李俊錫言行深表憂慮”. August. 14, 2021 07:08. by 全周英記者、尹多彬記者 aimhigh@donga.com,empty@donga.com. 支持前檢察總長尹錫悅的人占多數的國民力量黨16名再選議員13日發表聯名簽署的聲明表示，“不得不對李俊錫代表（黨首）深表憂慮”。分析認為，在尹錫悅和李俊錫圍繞預定在18日舉行的13名黨內總統競選人討論會意見相左的情況下，尹錫悅系開始反擊。 包括黨內親尹錫悅派議員鄭點植在內的國民力量黨再選議員們當天在國會召開記者會並表示：“黨代表應為公正管理旨在實現政權交替的競選全力以赴，”“競選準備委員會是為競選做準備的臨時機構，有關大選競選人討論等大選管理工作應全部交給即將出臺的（黨）選舉管理委員會。” 參與聲明的議員有姜起潤、郭尚道、金成願、金汀才、金熙國、樸成重、樸完洙、宋錫俊、尹漢洪、李達坤、李晚熙、李亮壽、李哲圭、林利子、鄭雲天、鄭點植等共16人。主導聲明的鄭點植是尹錫悅大選團隊的公正和常識委員長，尹漢洪是綜合狀況室總管副室長，李哲圭是組織本部長。宋錫俊當天作為企劃本部長兼房地產政策本部長加入了競選團隊。國民力量黨籍的再選議員共有20名。 他們還就李俊錫一直抨擊尹錫悅陣營人士等保守陣營內部人士一事表示：“不得不對李俊錫代表在重大時刻朝著黨內大談特談的話語和文字表示憂慮，”“同時也希望大選競選人方面，不要摻雜著感情立即應對，而是以合理的言行為競選註入活力。” 當天，國民力量黨內部圍繞預備候選人討論會再次出現了內訌。雖然黨領導層討論了將討論會改為政見發布會的方案，但此次競選準備委員會認為這是問題，堅持要以討論會的方式進行。 李俊錫當天在臉書上表示：“（與院內代表金起炫）就是否可以向競選準備委員會請求考慮部分改變討論會方式等進行了討論，就改為發布會方式等正在征求黨最高委員們的意見，有的最高委員同意，也有人反對。”但是，競選準備委員會委員長徐秉洙在接受記者采訪時反對說：“如果將政策討論會改為發布會，很有可能引發其他爭議。” 競選準備委員會當天下午為了確定討論會的方式，舉行了“大選競選人代理人座談會”，但13名競選人中尹錫悅和前濟州道知事元喜龍的代理人沒有參加。尹錫悅競選團隊表示：“不參加沒有與指導部協調好的競選準備委員會主辦的說明會。”元喜龍表示：“討論會在黨憲黨規上沒有任何根據，這種情況下，我絕對不會同意，僅僅是黨代表的想法就強行推進的獨斷做法。” 大選競選人之間也展開了激烈的競爭。元喜龍在臉書上寫道：“洪準杓議員和劉承旼前議員一邊擁護李俊錫代表，一邊攻擊和嘲弄尹錫悅前總長，這是卑怯的行為，真的很難容忍。難道因為對討論很有自信，所以才抓住了踐踏政治新手的機會嗎？”對此，劉承旼陣營針鋒相對地表示：“對於公開指責，要拿出證據來。”

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