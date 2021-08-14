李在镕副會長假釋後來到辦公室“重返經營”. August. 14, 2021 07:09. by 徐東日記者•朴孝睦記者 dong@donga.com,tree624@donga.com. 三星電子副會長李在镕13日上午以假釋出獄。李在镕當天出獄後，沒有回到家中，而是來到三星電子瑞草辦公大樓辦公室聽取業務懸案報告等，實際上已立即重返經營崗位。 據分析，希望取得具體的經濟活性化成果的社會期待不小，因此，李在镕副會長表現出了盡可能早的填補經營空白的決心。因此，三星內外有預測稱，美國國內半導體、電動汽車電池工廠投資、新事業領域並購(M&A)等各子公司的經營懸案將迅速做出決策。 當天上午10點10分左右，從首爾拘留所出來的李副會長表示：“讓各位國民非常擔心，真的非常抱歉”，“我聽到了對我的擔心、指責、憂慮和很大的期待。我會努力的。”李副會長一次彎腰90度鞠躬。 青瓦台方面就李副會長的假釋一事表示：“希望國民能夠理解，這是爲國家利益做出的選擇。”總統府青瓦台國民溝通首席秘書朴秀賢在當天的記者會上表示：“知曉李在镕獲假釋一事毀譽參半。反對的(國民的)意見自有其道理。”接著，他解釋說：“在嚴峻的危機狀況下，特別是期待(李在镕)在半導體産業和疫苗領域發揮作用，要求假釋他的國民意見也不少”，“這是爲了國家利益而做出的選擇。”

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