阿斯利康疫苗接種年齡再次調整爲30歲以上，年齡基准第3次變更. August. 14, 2021 07:09. by 金素英記者 ksy@donga.com. 韓國政府規定，今日起30、40多歲的人也可以申請接種阿斯利康新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)剩余疫苗。阿斯利康疫苗可接種年齡自2月在國內開始接種以來，已經是第3次更換，其安全性令人擔憂。 新冠病毒預防接種應對促進團在13日的新聞發布會上表示：“將從13日開始以30歲以上的自願者爲對象，開始接種阿斯利康剩余疫苗。”此前，由于擔心出現血小板減少性血栓症(TTS)，只有50歲以上的人接種了阿斯利康疫苗。但是最近隨著高齡層疫苗接種率的提高，被廢棄的阿斯利康疫苗增加，改變了方針。 當初65歲以上可接種疫苗的年齡在今年4月變更爲30歲以上。7月份再次調整爲50歲以上。此次，在維持現有“50歲接種勸告”的情況下，允許30、40歲年齡段人群接種剩余疫苗。 在此期間，沒有新研究過30、40多歲人群接種阿斯利康疫苗的安全性問題。疾病管理廳廳長鄭銀敬解釋說：“現在新冠肺炎疫情的第4次流行正在進行，這是爲了加快接種速度”，“只有在本人希望的情況下，才會進行副作用說明，然後再進行預防接種。”鄭廳長補充說，“在國內1269萬劑阿斯利康疫苗接種中，只有3件確認了TTS。” 政府當天宣布，已完成從明年第一季度(1 ~ 3月)開始引進的輝瑞疫苗3000萬人份的購買合同。美國政府提供的40萬劑楊森疫苗也于15日抵達仁川機場，將從23日開始用于對進入矯正院的人員進行預防接種。隨著新冠病毒疫情持續擴散，政府當天決定通過行政命令追加確保首都圈內的765個病床。

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