切爾西戰勝比利亞雷亞爾，時隔23年再奪歐洲超級杯冠軍. August. 13, 2021 07:32. by 金東昱 creating@donga.com. 切爾西(英格蘭)時隔23年後第二次捧起了歐洲超級杯冠軍獎杯。 12日，上賽季歐洲足球聯盟(UEFA)冠軍聯賽冠軍切爾西隊在北愛爾蘭貝爾法斯特溫莎公園球場舉行的2021UEFA超級杯上，與上賽季UEFA歐聯杯冠軍比利亞雷亞爾隊(西班牙)在上下半場90分鍾的時間裏以1比1戰平，並在經過殘酷的點球大戰之後，最終以6比5獲勝。 在5月舉行的2020~2021賽季冠軍聯賽決賽中，切爾西擊敗曼城隊(英格蘭)時隔9年再次登上冠軍寶座，在超級杯上，切爾西繼1989年之後隊史第二次奪冠。切爾西在2012年、2013年、2019年還曾獲得過亞軍。冠軍獎金爲500萬歐元(約68億韓元)。 上賽季在歐聯杯中以不敗戰績奪得冠軍的比利亞雷亞爾隊在首次出戰的超級杯上，只能止步于300萬歐元(約41億韓元)的亞軍獎金。 切爾西在上半場第27分鍾憑借哈基姆•齊耶赫的進球領先對手。比利亞雷亞爾在下半場第28分鍾由傑拉德•莫雷諾攻入扳平比分的一球，在勝負上保持了平衡。隨後兩隊都無法取得進球，在點球大戰中，在加時賽最後階段替補上場的切爾西門將凱帕•阿裏薩巴拉兩次撲出點球，爲比賽畫上了句號。 歐洲超級杯是歐冠冠軍隊和歐聯杯冠軍隊之間一決雌雄的舞台。

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