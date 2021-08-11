疫苗缺乏，間隔接種從4周延長為6周……美國疾控中心“建議3周”. August. 11, 2021 07:28. by 李智允記者、金素敏記者 asap@donga.com,somin@donga.com. 韓國政府以疫苗不足為由推遲了莫德納、輝瑞等“mRNA’疫苗的第二次接種，但一天之後混亂仍在繼續。部分接種對象的第一劑和第二劑接種間隔甚至超過了政府提出的“6周”。一線醫院擔心：“中秋長假期間也要接種嗎？” 公司職員趙某（40歲）的第二劑輝瑞疫苗接種日期本來是10日，被推遲到了中秋節長假之後的10月7日。這是預防接種系統自動安排後再次被調整的接種日。A某驚訝地說：“由於第二劑接種的日期推遲到了中秋節以後，要在第一劑接種後超過6周之後才能接種第二劑，”“接種周期從4周增加到6周以上是否安全令人懷疑。”疾病管理廳方面表示：“第一劑和第二劑接種間隔需要6周以上，是計算機方面出現的問題。將由疾病廳出面進行協調。” 接種剩余疫苗接種的白某（25歲）的第二劑接種被推遲到了新進入公司的第一天下午2時。白某嘆息著說：“為了調整接種日程，向疾病管理廳呼叫中心撥打了電話。但一個小時內電話都回復‘通話量太多’，聯系不上。”還有一個問題是，沒有收到與推遲接種有關的短信或電話通知，只在電子證明“疾病管理廳COOV”應用程序中更改了第二劑接種日期。 醫院也很混亂。首爾市廣津區A內科的部分預約者將在中秋長假期間自動安排第二劑接種。預計中秋節停診的A內科因絡繹不絕的咨詢電話而大傷腦筋。A內科有關人士解釋說：“政府只通報說‘今後將采取措施’，因此無法回答接種者的詢問。”

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