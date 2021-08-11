東京奧運會4強熱潮席卷國內…職業排球大賽開始. August. 11, 2021 07:28. by 姜泓求 windup@donga.com. “東京的熱潮席卷國內。”2020年東京奧運會上，韓國女排代表隊進入四強，排球受到了全國國民的關注。對國家隊的視線自然而然地轉向了2021議政府•多德拉姆杯職業排球大賽。雖然因新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情，觀衆很有可能無法前往現場觀看，但預計將成爲高收視率等常規賽票房的標尺。男子組和女子組比賽將分別于14~21日和23~29日在議政府室內體育館進行。 9日入境後回到所屬球隊的代表隊選手們立即進入了休息狀態。預計代表隊選手們將在家裏或宿舍休息1周後，加入球隊訓練，提高狀態。特別是隨著韓國排球協會決定不參加定于8月29日~9月4日在菲律賓舉行的亞洲女子錦標賽，代表隊選手們也可以參加杯賽。 各隊的外國選手將根據國際轉會同意書(ITC)的簽發，統一決定是否參賽。女子組新生球隊—Pepper儲蓄銀行將不參加此次比賽。女子組揭幕戰是23日GS Caltex和KGC人參公社的比賽。獲得上賽季冠軍爭奪戰最優秀選手(MVP)獎的國家隊左攻手李素英(27歲)的前所屬球隊(GS Caltex)和現所屬球隊(KGC人參公社)之間的對決備受關注。 上賽季結束後，從興國生命隊轉會到中國聯賽的韓國隊隊長金軟景(33歲•上海光明優倍隊)目前呆在京畿龍仁市家中。由于中國聯賽日程尚未確定，因此，她將在國內休息到下月左右。爲了觀察奧運會期間因疼痛而受苦的右膝狀態，她計劃于11日前往醫院檢查。 各種TV綜藝節目、CF出演邀請也非常火熱。據悉，僅交涉邀請就有數十件。金軟景說：“休息很重要，所以不想參加很多節目。主要考慮的是與國家隊後輩們一起參加的節目。”10日，金軟景通過自己的Instagram表示：“我認爲現在我們女排站在了更重要的十字路口。希望所有人都帶著責任感，向更多的人展示更好的面貌，爲她們加油。”

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