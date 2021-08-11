金與正抨擊韓美聯合軍演是“南朝鮮的背信棄義”. August. 11, 2021 07:28. by 申晋宇, 崔智善 niceshin@donga.com,aurinko@donga.com. 在韓美聯合軍事演習開始的10日，朝鮮國務委員長金正恩通過其妹妹、勞動黨副部長金與正（照片）強烈抨擊稱：“對南朝鮮當局者的背信棄義行為表示強烈的遺憾。” 據朝鮮中央通訊社當天報道，金與正表示，“根據授權發表這篇文章”，“（韓美）聯合軍事演習是製造危及朝鮮半島局勢、必須付出代價的自取滅亡性行動”，“無視我們的一再警告，美國和南朝鮮方面強行舉行的危險的戰爭演習，必將令自己面臨更為嚴重的安全威脅。”金與正一直使用“受權”一詞，意思是代替金正恩發布信息。金與正還表示：“將抓緊加強對任何軍事行動都能迅速應對的國家防衛能力和強有力的先發打擊能力。” 韓國統一部長李仁榮前一天的9日接受《東亞日報》采訪時中，就金與正在1日的談話等朝鮮施壓韓國停止韓美聯合軍演表示：“南北關系總是朝著經常宣布某一方立場的方向發展是不可取的”，“希望朝鮮在任何情況都不要采取拿軍事演習製造緊張的行動。”金與正10日發表談話後，李仁榮對《東亞日報》表示：“（金與正）繼1日發表談話後，再次闡明了朝鮮對韓美聯合軍事演習的既有立場。我們不會預測談話意圖，會密切關註朝鮮的態度。”青瓦臺也闡明了同樣的立場。 李仁榮在采訪中表示：“越是接近年底，南北（韓朝）對話的條件越來越不好”，“如果能夠與朝鮮進行視頻會談，我將親自提議舉行高級別會談。應該在總統任期內舉行首腦會談。”

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