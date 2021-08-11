再次推遲的疫苗接種，政府重復“沒有問題”要到幾時. August. 11, 2021 07:28. . 輝瑞和莫得納疫苗的第二劑接種日為16日以後的對象，其接種間隔截至9月將臨時從4周增加到6周。政府解釋說，由於受到美國摩德納疫苗生產相關實驗室問題的影響，8月份只能進口預定量850萬次的一半以下，因此要延長接種間隔。 隨著接種間隔延長，推遲第二劑接種的對象達到2453萬人。隨著疫苗供應日程出現問題，輝瑞的接種日程也出現了差池。而輝瑞的接種間隔，在7月份50多歲人群進行接種之前因疫苗不足而從3周增加到4周之後，此次又增加到6周。有人指出，就算疫苗的安全性沒有太大差異，疫苗的效果也有可能下降。 去年12月，文在寅總統親自與莫德納公司的首席執行官通話，決定從今年第二季度起引進4000萬劑的莫德納疫苗。但是到目前為止，只接到了245.5萬劑份量。莫德納方面在7月份以後不斷推遲向韓國政府承諾的貨運量，國務總理金富謙卻表示：“雙方已經達成協議，8月份將及時進口850萬次貨運量。”結果進口量又減少了一半。這就是為什麽有人說韓國政府被莫德納牽著鼻子走的原因。 一線現場的混亂情況非常嚴重。由於在醫院停診的中秋長假期間安排了第二劑接種日，出現了驚慌失措的接種者和醫院。如果長假結束後再接種疫苗，實際上的接種間隔將延長到7周，令人擔心疫苗的安全性。小學三至六年級和初中教職員工的接種間隔從當初的3周延長到了5周，相當一部分的接種結束時間被推遲到了開學以後。如果接種日期重叠，還有可能導致課程中斷。 文在寅總統在前天主持召開的青瓦臺首席、助理會議上沒有提及莫德納的名字，也沒有追加供給對策，只是說“要提高接種速度”。他還表示：“全球疫苗生產不足和供應不確定性仍然是很大問題。”說的好象其他國家也在經歷國內疫苗供需出現差池的事情似的。但是，韓國的疫苗接種完成率為15%，在經濟合作與發展組織38個成員國中墊底，沒有資格說這樣的話。在莫德納不能保證今後穩定供需的情況下，政府不能光說“沒有問題”，而是應該如實介紹客觀的疫苗供需狀況。對政府的信任一旦崩潰，防疫也會隨之崩潰。

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