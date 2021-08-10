可可銀行總市值排名第九位，超越Celltrion和起亞. August. 10, 2021 07:28. by 朴民優 minwoo@donga.com. 6日進入韓國股市的網絡專門銀行“可可銀行”（Kakao Bank）連續兩天呈暴漲趨勢，一舉進入韓國股市總市值前10位。隨著可可銀行股價上漲，證券公司紛紛上調了母公司可可（Kakao）的目標股價。 韓國交易所9日表示，可可銀行比前一個交易日上漲12.46%（8700韓元），以78500韓元收盤。在上市第一天的6日，與開盤價格（5.37萬韓元）相比，暴漲至價格限製幅度之後，在短短兩天裏就飆升到了公募價（3.9萬韓元）的兩倍水平。盤中一度飆升到8.91萬韓元，但在最後階段，隨著獲利回吐的待售股不斷出現，價格也下滑至8萬韓元以下。 當天，可可銀行市值增加到了37.2954萬億韓元，超過Celltrion（36.6858萬億韓元）和起亞（34.9423萬億韓元）上升到了第十位。如果除去三星電子優先股，是繼現代汽車（47.2207萬億韓元）之後，位居第九位。在6日甚至力壓KB金融和新韓金融，一躍成為“金融大將股”。 當天可可銀行的成交額為36704億韓元，占韓國綜合股價指數全部成交額（15.5126萬億韓元）的23.6%。上市第一天，曾買進2253億韓元的外國投資者當天拋售了452億韓元，但由於個人凈買入677億韓元，帶動了股價的上升趨勢。 可可銀行因為與現有銀行股相比，股價凈資產比率（PBR）較高，在上市之前，公募就已經卷入了過高評價的爭議，但上市後脫離市場預測，正在高空行進。分析認為，這不僅體現了作為金融平臺的成長性，收益模式也比現有銀行有利。 教保證券研究員金智妍（音）預測：“利用國內月活動使用者第一位的可可聊天的網絡效果，其擴大性現在才開始。” 隨著可可銀行的成功出道，母公司可可的企業價值也在上升。在可可銀行上市以後，未來資產證券公司將可可的目標股價從14.2萬韓元上調到了19.2萬韓元等，共有8家證券公司上調了可可的目標股價。SK證券研究員崔寬順（音）表示：“可可銀行的成功上市將對今後上市的可可付等子公司的價值產生積極影響。” 不過在上市初期，可可銀行的股價有可能出現較大波動。成長證券研究員徐英秀（音）表示：“上市初期，相比基礎因素，更可能是供求因素決定股價。”SK證券研究員具慶會（音）表示：“從長期來看，可可銀行可能會保持高增長，但在上市初期，股價變動幅度會擴大，因此有必要抓住股價暫時大幅下跌的時候作為機會進行投資。”

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