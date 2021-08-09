笑之謎. August. 09, 2021 07:19. . “爺爺為什麽看到我就笑呢？我喜歡這個謎。這是因為，那個可怕的爺爺也很喜歡我，而我對擔心誰會不喜歡我的這個世界的親密感和信任，就是答案。——樸婉緒《黃房子》 當我與一個40歲、有孩子的男人再婚，並開始養育一個8歲男孩時，這句話對我來說是人生的指標，也是每天要記住和實踐的經典。“每次看到孩子的時候都要笑。來個我所能綻放出的最大一朵笑花吧。由此來讓他擁有對世界的親近感和信任。” 每次兒子上學放學，我都在門口滿面笑容地迎送。孩子從自己房間裏出來或找我的時候，為了告訴孩子“沒有比面對面看著你更高興的事情了”，臉上也掛滿了笑容。結婚之前，無論是周圍的人還是我，都擔心養別人所生的孩子太累，但真正生活在一個屋檐下，就覺得孩子又漂亮又可憐，只想好好照顧他。 當時我什麽都沒有。20多歲時到巴西留學，成為南美專家的夢想因為沒能獲得學位而破滅。30多歲中段時回到首爾，好不容易找到了雜誌社記者的工作，但還沒適應就放棄了。對於沒有工作、沒有經歷、沒有錢的我來說，在剩下的人生中取得一些不錯成績的可能性，只有做一個漂亮而可憐的8歲小孩的好媽媽。養大兒子，讓他長大後離開我的懷抱後，也能樹立對自己和世界的信任。我必須拼命，因為這可能是我今生唯一能取得的成就。 我懷著這樣懇切的心情養大了兒子，現在他已經25歲。可以說，與世人的偏見不同，成為繼母是人生的最大祝福和成就。現在也是每當見到兒子的時候，就會自然而然地露出最燦爛的笑容。

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