聯合國與歐盟：“已做好為朝鮮水災提供人道援助的準備”. August. 09, 2021 07:20. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 聯合國和歐盟表示，已經做好了對最近發生洪災的朝鮮提供人道主義援助的準備。 據“美國之音”廣播6日報道，聯合國人道主義事務協調局表示：“繼上月酷暑後，（此次洪水）進一步加重了對朝鮮糧食安全的擔憂，我們已經做好了向朝鮮當局幫助洪水受災居民活動提供援助的準備，正在與朝鮮方面接觸。”歐盟人道主義援助局6日也對“自由亞洲”廣播表示，“我們擔心部分地區的幹旱和大規模洪水的綜合影響將導致朝鮮缺少糧食”，已為讓救援物資和人道主義援助人員入境（朝鮮）做好準備，一旦朝鮮放松邊境封鎖措施，將提供援助。” 本月1日至3日，由於鹹鏡南道等東部地區普降暴雨，朝鮮發生洪災遭受損失。據朝鮮中央電視臺報道，此次洪水導致1170多棟住宅受損或被淹，5000多名居民緊急避難。 鹹鏡南道和黃海道都是朝鮮大米的主要產地，洪水將導致朝鮮的糧食困難更加嚴重。聯合國糧農組織曾預測，今年朝鮮的糧食缺口將達到85.8萬噸。 雖然聯合國等國際社會表明了援助意向，但朝鮮是否接受還是未知數。去年發生水災以後，朝鮮一直強調“自力更生”，表示不接受外部援助，援助計劃因此泡湯。

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