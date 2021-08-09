韓國第二季度“飯桌物價”上漲率在OECD成員國中高居第三. August. 09, 2021 07:20. by 具特敎 kootg@donga.com. 受農作物收成低迷和禽流感(AI)擴散的影響，今年第二季度(4~6月)韓國的“飯桌物價”出現了10年來的最大漲幅。這是經濟合作與發展組織(OECD)會員國中第三高的上漲率。中秋節即將來臨，養豬戶時隔3個月又迎來了非洲豬瘟(ASF)，因此，人們越來越擔心“菜籃子物價”(生活必需品物件)會上漲。 8日，據OECD透露，今年第二季度韓國的食品及飲料(酒類除外)物價比去年同期上漲了7.3%。以第二季度爲准，這是自2011年(7.8%)以來的最大增幅，在38個OECD成員國中，繼土耳其(18.0%)和澳大利亞(10.6%)之後高居第三位。 食品及飲料物價上漲率去年第二季度(2.5%)在OECD成員國(37個國家)中排在第26位，但時隔1年後飙升了23位。據分析，受酷暑等影響，農産品收成低迷，再加上AI余波等因素的影響，農畜産品價格大幅上漲。 另外，農林畜産食品部當天表示，江原高城郡養豬農場確診了非洲豬瘟。這距離5月江原甯越郡養豬農場被確診感染非洲豬瘟僅隔3個月。

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