保持社交距離措施延長兩周，光靠號召和恐嚇就能提高緊張感嗎？. August. 07, 2021 07:15. . 韓國政府宣布，將原定於本周末結束的新冠保持社交措施延長兩周。即，在首都地區和非首都地區分別實施四級措施和三級措施4周和2周後，情況未見好轉，因此決定再次延長到22日。昨天新報告的新冠病毒感染者為1704名，自7月8日以來一個月內一直保持著四位數的記錄。 雖然在政府宣布延長防控措施之前，早就提出有必要進一步強化措施，但除了把非首都地區的直系家族聚會限製在4人以下之外，和現行的強度沒有太大不同。首都地區已是第三次宣布實施四級措施。是不是在重復開處並不見效的藥方？而且，現在傳播力強的德爾塔毒株已成為主導品種，再加上正值休假期，全國移動量大幅增加，而且8.15光復節長假也即將到來。 第四波流行開始後，政府屢次錯過加強防疫的最佳時機，助長了疫情的擴散。上月12日實施首都地區四級措施時，有人提議說，鑒於“氣球效應”，非首都地區也應先發性采取應對措施，但政府直到氣球效應得到確認後才適用了三級措施。在“首都地區四級措施10天之後就會顯現效果”的預想出現偏差後，盡管有人指出應該加強管控縮短飯店和咖啡店的賣場營業時間等，但政府卻置之不理，導致原本“短而粗”的防控措施變得“長而粗”。 一劑疫苗接種率只有40%，除了保持社交距離之外沒有防控的對策。政府不應只是呼籲參與保持距離，並威脅“違反時將予以嚴懲”，而應避免重蹈因拖延痛苦但必要的決定而導致事態進一步擴大的覆轍。長期保持距離給個體經營者造成了嚴重的損失。此前，政府製定了14.5萬億韓元的預算，作為對小商工人的補貼，但至今尚未有1.6萬億韓元沒有執行。對於瀕臨倒閉的個體營業者，政府應當發揮行政的變通性，盡快給予支持。 患者規模沒有減少，而危重患者卻在增加。特別是，一劑疫苗的接種率超過90%的60歲以上人群中，感染者也比接種前增加，因此醫療體系也開始出現負荷過重的現象。為了在中秋節休假之前提前實現一劑接種率達到70%的目標，要嚴密製定疫苗引進日程和接種計劃。

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