Kakao Bank成爲“金融大將股”…但未能達到開盤上限價. August. 07, 2021 07:15. by 金紫炫記者•申智煥記者 zion37@donga.com. 網絡專門銀行Kakao Bank在進入韓國綜合股價指數(Kospi)的第一天，就超過了傳統金融集團，成爲“金融大將股”。雖然在開盤價格定爲公開募股價格的2倍之後，未能達到漲停板的“上限價格”，但得益于外國人和機構的購買勢頭，最終以漲停板價收盤，取得了“一半的成功”。 6日，在有價證券市場上市的Kakao Bank以6.98萬韓元收盤，比開盤價上漲29.98%(1.61萬韓元)。開盤價爲5.37萬韓元，比公開募股價格(3.9萬韓元)高出37.69%(1.47萬韓元)。Kakao Bank在開盤初期因出現套利抛售而呈現下跌趨勢，但此後隨著外國投資者大量買入，股價出現上升和轉換，甚至漲到了價格限制幅度(30%)。 成功以上限價格收盤的Kakao Bank一舉成爲金融大將股。Kakao Bank的市價總額爲33.1620萬億韓元，大幅領先現有的金融股總排名第1、2位的KB金融(21.7052萬億韓元)和新韓控股(20.182萬億韓元)。在有價證券市場總市值排名中，Kakao Bank也超過浦項制鐵、三星物産、現代摩比斯等，上升到了第11位(優先股除外)。 與現有的銀行股相比，Kakao Bank的股價淨資産比率(PBR)過高，甚至出現了“高估值”爭議。但是，當天以外國資金爲中心，出現了強烈的購買勢頭，消除了人們的擔憂。當天個人抛售了3023億韓元規模的股票，但外國人和機構分別淨買入2254億韓元和982億韓元規模的股票。有評價稱，外國投資者認爲，Kakao Bank比“銀行”更有可能成爲以技術爲基礎的“平台”。教保證券研究員金智英(音)分析說：“Kakao Bank是具有‘金融平台’擴張性的銀行，應該積極評價其一直以來表現出的成長性。”

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