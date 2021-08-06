圍繞韓美聯合軍演延期論，韓國政府和執政黨內部都是四分五裂……朝鮮笑了. August. 06, 2021 07:22. . 共同民主黨、正義黨、開放民主黨等74名泛執政圈議員昨天發表聲明，要求延期韓美聯合軍事演習。他們主張，為了讓朝鮮采取改善南北關系等相應措施，應該延遲聯合演習。但共同民主黨代表（黨首）宋永吉表示：“韓美之間達成協議的軍事演習不可避免。”此前，文在寅總統4日在聽取軍隊指揮部報告時表示：“考慮到各種因素，要（與美方）慎重磋商。” 離舉行韓美聯合軍演還有10天，但政府和執政黨內部就此表現出四分五裂的局面。政府和執政黨的正式立場是，既然韓美已達成協議，就應按計劃實施。但從內心想法來看，事實上都近乎調整日程為時已晚的不可避免論。實際上，參加演習的美軍大部分已進入韓國，目前已進入預備演習階段狀態，事實上無異於已經開始演習。 文在寅總統模棱兩可的態度也成了助長內部不合拍的因素。文總統在沒有明確指示是否實施的情況下，要求軍隊指揮部進行“慎重的磋商”。這只能讓人理解為，和美方進行磋商，如果可能就推遲演習或使演習最小化。就因為這樣，統一部和國家情報院公開提出了演習延期論，執政黨議員們也聯名上書展開輿論戰等，一片鬧騰。 這一切都始於朝鮮恢復通訊線路和施壓中斷演習的“和戰”兩面戰術。朝鮮方面威脅稱，如果在把單方面切斷的通信線路重新連接起來之後舉行聯合軍演，“將是沒有意思的前奏”。再加上韓國情報機構提出朝鮮挑釁的可能性，又增加了其可能性。現在連執政黨議員也想站出來看朝鮮的眼色、討朝鮮的歡心。在這種內亂中，朝鮮過去肆意妄為的所有惡行全都被忘卻，充滿了虛無的期待。 如果聯合軍演就此延期，哪怕這是以朝鮮相應措施為前提的，最終也是因為害怕朝鮮的威脅，而連以國家安全為目的的定期防禦演習，而且已經是壓縮為電腦圖紙模擬的、最起碼的演習也要放棄的行徑。正因如此，朝鮮才更加輕視韓國，氣焰囂張。尤其是韓國稱“這是需要和美國磋商的問題”，悄悄將責任推給同盟，美國究竟會如何看待韓國的這種做法呢？

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