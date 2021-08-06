通過增加太陽能等可再生能源，到2050年實現“碳中和”. August. 06, 2021 07:23. by 姜恩智記者、徐東日記者 kej09@donga.com,dong@donga.com. 韓國政府一委員會製定了一項計劃，內容是到2050年將韓國電力和氫燃料車比重從去年的3.4%最高提高到97%。在國內發電總量中，再生能源的比重也將在同期從6.6%最多上升到70.8%。總統下屬的2050碳中和委員會5日公開了上述內容的“2050年碳中和計劃”草案。 該委員會委員長尹淳鎮（音）當天在政府首爾辦公大樓舉行新聞發布會，發表了將2050年溫室氣體凈排放量（溫室氣體排放量和吸收量的合）分別減少到2540萬噸（第一方案）、1870萬噸（第二方案）、0噸（第三方案）的三種碳中和方案。與2018年（7.2760億噸）相比，分別減少了96.3%、97.3%和100%。 最引人關註的是是否會中斷煤炭發電。第一方案的內容是繼續煤炭發電，同時最大限度地維持現有的產業體系。即到2050年，繼續使用壽命不超過30年的7座煤炭發電站。第二方案的內容是廢除所有煤炭發電。第三方案是中斷煤炭發電和液化天然氣發電。像太陽能、地熱等再生能源的比重在第一方案（57%）、第二方案（59.2%）、第三方案（70.8%）中都將得到擴大。核能在前兩個方案中占7.2%，在第三方案中占6.1%。 尹淳鎮表示：“要想盡快廢除民間推進的煤炭發電事業，必須以社會共識為基礎製定法律依據和補償方案。”這意味著，實際上很難采取強製性措施。對此，環境運動聯合等發表聲明批評說：“2050年實現維持煤炭發電方式的碳中和的可能性令人懷疑。” 該委員會表示，像內燃機車領域一樣，在可能會轉換業態的產業上，有必要製定勞動者職業訓練等雇用穩定對策。經濟界也認同持續減少溫室氣體的必要性，但是為了在實行“碳中和計劃”的過程中不發生企業競爭力弱化及工作崗位萎縮等副作用，要求政府積極廣泛地收集意見。大韓商工會議所可持續經營中心負責人金祿榮（音）表示：“根據行業和規模不同，企業的條件也不同，因此有必要廣泛收集意見，希望在今後的討論過程中能夠積極反映企業的意見。” 該委員會將就三種方案，截至9月份聽取產業界、勞動界、市民社會、地方自治團體等各領域的意見。尹淳鎮表示：“將於10月底最終確定並公布政府方案。”

한국어