尹錫悅“福島放射性物質沒有泄露”又惹爭議. August. 06, 2021 07:22. by 張寬錫 jks@donga.com. 國民力量黨總統競選人、前檢察總長尹錫悅在休假第一天的5日會見前國務總理鄭烘原，後者咖咐他要“樹立法治和常識”。 尹錫悅團隊表示，尹錫悅5日上午前往距離首爾市瑞草區私宅不遠的鄭烘原辦公室，就諸多懸案進行了討論。據悉，鄭烘原建議：“希望尹前總長能讓憲法被破壞、受理念支配的非正常國家恢復正常，減輕國民的痛苦。”據說，他還囑咐說，“要樹立法治和常識”“請建設互相分享、互相關懷的溫暖國家”。據悉，鄭烘原的兒子是被派到“德魯金特檢”的檢察官鄭宇俊（音），尹錫悅擔任首爾中央地方檢察長時，曾把獲得計算機工學博士的他推薦給許益範（音）特別檢察組。 從當天開始休假到8日的尹錫悅將待在家裏，通過社交媒體分享日常生活。曾因叉開雙腿而坐而受到“叉腿”責難困擾的尹錫悅方面，正在苦思改善形象的方案。尹錫悅當天通過寵物狗“瑪麗”的社交媒體賬號表示：“爸爸和瑪麗正在認真進行禁止叉腿運動中。是不是有所收縮了？”，同時還上傳了比平時並攏雙腿的照片。 當天，圍繞尹錫悅的爭論仍在繼續。尹錫悅4日在接受《釜山日報》采訪時表示：“日本福島核電站也沒有爆炸。雖然地震和海嘯造成了巨大損失，但核電站並沒有倒塌。因此，基本上沒有發生放射性物質泄漏。”該發言作為線上報道一度公開，後來被刪除。尹錫悅的競選團隊解釋說：“網上一開始出現的報道沒有反映（尹錫悅）競選人的意圖。”和尹錫悅的發言相反，2011年3月地震和海嘯襲擊福島核電站，導致了大規模放射性物質的泄漏。 對此，前濟州道知事元喜龍批評說：“作為總統，別說做準備，連基本素質都不具備。”國民力量黨議員洪準杓批評說：“每次發言都要補上驚慌失措的發言人解釋，還要拿記者們拿借口說原意被歪曲。”

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