無觀衆奧運會,氣氛擔當是“K-POP”. August. 05, 2021 07:14. by 任寶美 bom@donga.com. 根據新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情,在無觀衆入場情況下舉行的2020東京奧運會上,K-POP取代了粉絲們的呐喊聲。得益于無觀衆的比賽(?),歌聲更清晰地響徹各個奧運賽場。剛開始,在奧運會上聽到K-POP後感到驚訝的粉絲們在社交網絡服務(SNS)上繼續認證“我的歌手”歌曲,現在幹脆可以制作“奧運會K-POP播放列表”,K-POP正在填滿奧運會賽場。 4日,女排8強戰韓國隊與土耳其隊的比賽十分精彩,整場比賽延續的K-POP串燒再次受到關注。關于能否進入4強的最後第5局決勝局,每當落後的韓國隊追分時,像TWICE的《Alcohol-Free》、Seventeen的《非常NICE》、EXO的《Power》等熟悉的旋律似乎調動了運動員們興奮感。 奧運會期間,除了以上這些之外,在排球場內BLACKPINK、ATEEZ、STACY、Stray Kids等各類K-POP歌手們的歌曲以串燒形式出現,成爲人們熱議的話題。1日女排與韓日隊的比賽時,每當韓國隊得分時,OH MY GIRL的《Dun Dun Dance》就會出現,球迷們也表示“日本在宿命的韓日比賽中也播放著K-POP”,並通過SNS認證了泰妍的《Weekend》和《Given-Taken》、《Everglow的《Dun Dun》。 橫掃Billboard排行榜榜首的防彈少年團(BTS)的歌曲,不分花樣遊泳、拳擊等項目登場,證明了其火爆的人氣。安山以女子射箭個人賽金牌實現奧運三冠王時,射箭場上響起了BTS的《Permission to Dance》。 特別在BTS的粉絲團“ARMY(阿米)”之間,作爲東京奧運會聖火最終點燃者,在全世界聚光燈下的女子網球明星大阪直美(日本)的練習場上,BTS的《Dream Glow》亮相成爲了話題。因爲與《Dynamite》、《Butter》等登上Billboard榜首的大型熱門歌曲相比,這首歌曲相對較少被人所知。最終阿米們追蹤SNS,找到了大阪直美是BTS的“忠實粉絲”的事實。 大阪直美2019年在自己的推特上認證了BTS的《Make It Right》流媒體,並寫道“專輯(Map of the soul 7)中這首歌最棒”。去年,她曾表示自己曾運營過名爲“自由打理Hobi的前額”的Instagram賬號,並表示自己喜歡BTS成員J-Hope的“撩劉海”風格。 奧運會中出現的音樂將在奧運會組織委員會內的各項目體育展示部(SPP)中考慮到比賽的趣味和運動員們的士氣而安排。部分運動員甚至通過聯合會等,要求選擇自己想聽的歌曲。

