疫苗任務超負荷的醫療機構，急需製訂阻止誤接種的對策. August. 05, 2021 07:15. . 隨著新冠疫苗接種集中在8月末至9月初，一線醫療機關都出現了超負荷的情況。這是因為，接種阿斯利康疫苗的60歲至74歲人群要進行第二劑接種，接種輝瑞、莫得納疫苗的55歲至59歲人群要進行第二劑接種，40歲以下人群也要進行第一劑接種。由於各醫院的工作負擔加重，而且根據接種者不同，有3種疫苗的多品種接種，因此誤接種的可能性非常大。 各醫院在接種疫苗前必須預診，而且對因其他疾病前來就診的患者也要進行診療，因此一天能夠接種的人數非常有限。防疫當局原來規定1名醫生一天最多可以預診100人，但隨著第二劑接種工作全面展開，將最多接待人數增至150人。也就是說，醫療人員的業務增加了50%。 尤其是在首爾的一家醫院，本月23日一天的預約者就達到175名等，出現了超額預約的事例。防疫當局以進行第二劑大規模接種還有時間為由，規定即使人數超過最大規模也可以預約。雖然說要在本周內進行調整，但是在一線醫院中出現了“由於日程安排過多和多種接種，誤接種的憂慮很大”的聲音。截至7月16日，韓國共出現426起誤接種事例，而在各醫院大規模接種不同疫苗尚屬首次，因此誤接種現象可能會層出不窮。 如果註射多於或少於定量的疫苗，或註射不適合接種者種類的疫苗，疫苗效果就會降低，而且不能排除出現預想不到的副作用。這將導致國民對疫苗的信任大幅降低。在德爾塔毒株擴散的情況下，第四波流行還在持續，因此，提高接種速度非常重要，但不能忽視安全。提高接種安全性的方法是，迅速整頓預約系統，控製各醫院內出現過多的接種現象。

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