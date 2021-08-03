“德爾塔Plus”變體病毒在韓國首次確認…比德爾塔更強，防疫進入緊急狀態. August. 03, 2021 07:08. by 趙建熙記者•李智允記者 asap@donga.com,becom@donga.com. 韓國國內首次檢測出新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)變異毒株之一的“德爾塔Plus”。德爾塔Plus是目前在全世界主導再流行的源自印度的“德爾塔變異毒株”衍生的病毒。據悉，該病毒不僅像德爾塔變異毒株那樣傳播力強，而且抗體也具有抗藥性，因此疫苗效果下降。第四次流行防疫又出現了一個障礙。 綜合《東亞日報》2日的采訪，防疫當局對最近確診的A某的基因堿基序列進行了分析，並于上月30日確認檢測出了德爾塔變異毒株。A某是居住在首都圈的男性。子女就讀的補習班發生了集體感染，被分類爲密切接觸者並接受了檢查。防疫當局正在以A某的家人和補習班相關人士爲對象，追加分析是否感染了德爾塔Plus病毒。另外，通過流行病學調查，正在確認A某的感染途徑。 德爾塔變異毒株于今年4月在印度首次被發現。隨後，美國、日本等10多個國家報告了疫情，但在韓國國內尚屬首次。德爾塔變異毒株最近成爲國內的流行種，再加上德爾塔Plus變體病毒的出現，在提高疫苗接種的速度的同時，追加接種的必要性正在提高。 文在寅總統當天在青瓦台舉行的首席秘書、助理會議上表示憂慮稱：“由于德爾塔變異毒株的擴散，全球確診患者人數連續5周增加”，“原以爲疫苗會成爲解決方案，但結果與預想的不同。”文總統接著強調說：“到九月爲止，3600萬人完成第一次疫苗接種的計劃正在順利進行”，“中秋節(9月18日至22日)前目標或將提前完成。”

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