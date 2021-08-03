冉冉升起的“微笑男孩”的背後，是無微不至照顧徒弟的恩師. August. 03, 2021 07:09. by 姜東雄記者、東京=金倍仲記者 wanted@donga.com,leper@donga.com. “對于已經很棒的選手來說，還需要自己嗎？” 這是時隔24年再次刷新韓國田徑徑賽•田賽新紀錄的跳高選手禹相赫(25歲•國軍體育部隊)的恩師、國家代表教練金道均(42歲•照片)2日在接受本報電話采訪時說的話。金教練表示：“對于成爲明星的(禹)相赫來說，現在需要更有能力的教練。我不能妨礙他”，暗示了師徒之間的緣分即將結束。 難道是想提前斷絕情分嗎？當天在東京奧運會運動員村舉行的記者會上，金教練也沒有與禹相赫一起坐在一起，而是獨自坐在了偏僻的角落。前一天在賽場上始終保持明朗面貌的禹相赫當天也顯得有些低沈。禹相赫說：“我還沒有定型。現在才是開始”，袒露出更大的抱負。 回頭看看，比起已經很棒的選手，金教練的眼光總是指向那麽表現不是很出色的選手。金教練表示：“看到疲憊的選手們，就産生了想幫助他們的想法。即使沒有取得成果，在幫助的過程中也會感到幸福”，“有名的選手有很多可以得到幫助的地方。我喜歡幫助那些獨自一人難以站立的無名運動員。” 將禹相赫招致麾下的理由也是如此。禹相赫是大小腳。8歲時，因被出租車輪胎壓住腳，右腳比左腳小1.5厘米。188厘米的身高對于跳高選手來說算是比較小的。2019年，由于左腿胫骨炎症，禹相赫的運動員生命處于危機之中。當時，禹相赫過著不訓練每天喝酒的自暴自棄的生活。金教練對他說，“相赫雖然你擁有很多東西，但並不了解你自己。你可以成爲世界級的選手”，鼓勵他不要放棄。 金教練比與禹相赫有著血緣關系的家人更像家人。在仁川的家裏爲禹相赫准備了房間。訓練結束後，兩人一起在家中度過。東京奧運會期間也沒有例外。在7坪多的金教練單間，准備了禹相赫和撐杆跳代表選手陳敏燮(29歲)的床。每天在同一個房間睡覺起床。 對選手的關心延續到了針對性的指導上。金教練說：“說句不好聽的話，相赫像小孩子一樣單純，現實性會下降，如果積極看這件事的話，實際上會相信困難的事情也是有可能的”，“我經常對他說‘因爲是你，所以才能做到’，給他樹立了自信，結果幻想變成了現實。” 創造韓國新紀錄的禹相赫現在正朝著加入被稱爲“魔障”的“50俱樂部”的方向前進。禹相赫說：“現在的目標是超過比我高50厘米的2米38。超越這個，才能確定下一個目標。” 禹相赫在比賽結束後用有節制的動作舉手敬禮，一時成爲話題。今年3月入伍的一等兵禹相赫說：“如果開心地充滿活力地回來的話，應該能像我一樣愉快地做所有的事情吧。我也改變了很多。”總是面帶微笑的禹相赫說：“我也是經曆了無數次的失敗後才來到這裏的。只是在反複的挑戰中得到了肯定。” 禹相赫暫時不打算去“跳高”。創造新紀錄後回到宿舍最先吃的食物是這段時間最想吃的“火雞面”。表示“仍然像做夢一樣”的他，能否在3年後的巴黎奧運會上實現“真正的夢想”，令人期待。

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