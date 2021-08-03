韓美聯合軍演，韓國統一部鼓吹“延期”，朝鮮插嘴要“取消”. August. 03, 2021 07:09. . 朝鮮國務委員長金正恩的妹妹金與正1日晚發表談話稱，如果韓美聯合軍事演習按計劃進行，“將成為使北南關系的前進道路更加模糊的無趣的前奏曲”。她特別指出：“我們從未討論過規模和形式問題。是展開敵對性的戰爭演習，還是做出重大決斷，我們將密切關註。”這種壓力是在韓美兩國決定將聯合演習規模縮小到上半年水平的情況下出現的。 可以說，朝鮮施壓取消聯合軍演，是隨著上周全面恢復韓朝聯絡通信線路早以預告之舉。朝鮮此前不斷要求中斷的聯合軍演當然不會就此罷休，但實際上最先點燃戰火的是韓國政府。統一部高層官員在通信線路恢復3天後表示“應該延期聯合軍演”，政府內部提出了延期論。不能排除在韓朝首腦間往來的親筆信中，對聯合軍演交換意見的可能性。 金與正談話對於恢復通信線路後執政黨部分人提出的可能舉行第四次韓朝首腦峰會的期待也潑了冷水，稱之為“為時過早的輕率判斷”。談話稱，“盲目的臆測和毫無根據的解釋反而會讓人失望”。結果，朝鮮恢復通訊線路的措施不過是給一心希望改善韓朝關系的現政府的誘餌而已。但是，統一部突然提出推遲聯合軍演的主張，朝鮮似乎是早在等待，幹脆威脅說要取消。 韓國政府已經表現出驚惶失措的氛圍。青瓦臺相關人士昨天含糊其辭地表示，“現在還沒有決定延期之類的事情”。執政黨代表和國會國防委員長反而站出來表示：“必須按計劃進行。”這不僅動搖了韓國社會的內部矛盾，還動搖了執政圈內部。作為韓美聯合軍演的共同主體和核心主管國，美國表明了“這是兩國自己決定的問題”的原則立場，對韓美同盟表現出不安的目光。 在過去3年多時間裏，韓美聯合軍演沒有進行大規模實戰訓練，而且大幅縮小了規模，只在指揮所進行演習。目前已只剩下骨架，如果按照朝鮮的要求延期或取消，今後在韓半島可能永遠都不會舉行聯合軍演。軍事作為支援外交的手段，有時候也需要進行靈活的調整。但是，朝鮮拒絕一切無核化對話，至今仍在不斷生產、積累核物質並提高核技術。

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