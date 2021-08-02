4周內世界感染增加80%，必須回歸原則. August. 02, 2021 07:24. . 世界衛生組織7月30日表示：“受德爾塔毒株影響，最近4周內，非洲等5個地區的新冠病毒感染者增加了80%。”世衛組織還警告，由於德爾塔變異毒株，在與新冠的戰鬥中艱難獲得的東西正在面臨危險或正在消失。美國疾病控製與預防中心當天表示：“德爾塔毒株比其他變異毒株更為致命，傳播力也像水痘一樣強，因此同新冠病毒的戰爭迎來了新局面。” 一項研究結果顯示，德爾塔變異毒株具有容易附著在人類細胞上的性質的特定突變，因此繁殖數量激增。它比普通感冒或小兒麻痹更具傳染性，可對老年層和基礎疾病患者致命。尤其令人擔心的是，註射疫苗後也會感染新冠的“突破感染”。美國有1.62億名疫苗接種者，但其中每周新增突破感染者3.5萬名。 為了應對德爾塔毒株的威脅，各國拿出的防疫措施就是戴口罩。美國佛羅裏達州僅當天一天就新增21000多名確診患者，就是沒有規定必須戴口罩。美國疾控中心決定，感染率較高的地區，在公共場所室內也要重新戴上口罩。看到德爾塔毒株的擴散趨勢不同尋常，以色列提前從6月26日開始恢復了戴室內口罩的義務。 也有人預測，新冠疫情不會終結。據英國《衛報》報道，英國科學家預測說：“如果形成充分的集體免疫，新冠病毒就不會再像野火一樣蔓延，但會成為類似流感的疾病，甚至會讓人死亡。”就像英國每年有2萬人死於流感一樣，新冠病毒每年會導致數千人甚至數萬人死亡。也就是說，最終人類要和新冠病毒一起生活下去，要想做到這一點，關鍵是完成疫苗接種。韓國的第一劑接種率為37.9%，兩劑接種率為13.9%，要走的路還很長。 由於德爾塔毒株的擴散，韓國新冠危重患者在7月31日突破200人（317人），從200人突破300人僅歷時11天。在危重患者中，還沒有接種疫苗的40多歲患者比率（15.4%）高於七八十歲患者。為了不讓從9日開始的40歲以下的疫苗預約出現漏洞，應該徹底做好準備，同時加快疫苗供應和接種速度。各國再次把戴口罩義務化是防疫的基本。現在是冷靜地回歸原則的時候了。

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