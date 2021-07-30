韓美推進明年初返還龍山美軍基地50萬平方米. July. 30, 2021 07:16. by 崔智善 aurinko@donga.com. 駐韓美軍正在使用的首爾龍山基地中約50萬平方米將於明年年初返還。這是龍山基地總面積（203萬平方米）的四分之一左右，相當於70個足球場大小。 韓國外交部29日表示：“（韓美）雙方決定密切合作，爭取在2022年初前返還約50萬平方米的龍山基地。”當天，《韓美駐韓美軍地位協定》聯合委員長北美局局長高潤珠和駐韓美軍副司令官弗勞斯簽署了包括上述內容的聯合聲明。 大規模返還部分龍山基地尚屬首次。韓美兩國曾於2004年就龍山駐韓美軍基地遷移問題達成協議，但由於圍繞環境汙染凈化費用產生分歧，未能返還。去年12月，時隔16年首次返還了龍山基地內的兩處用地，但僅占總規模的2.6%（53418平方米）。 韓國政府雖然計劃將龍山基地改造成龍山公園，但目前美軍仍在使用龍山基地，要收回基地還需要很長一段時間。外交部相關人士表示：“正在努力在最快的時間內建成龍山公園。”

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