成為奧運標誌的雕塑. July. 29, 2021 07:40. . 活動在公元前5世紀的米隆是當代最優秀的雕塑家。他以運動員雕像而聞名，尤其是“擲鐵餅者”，這一希臘時代的藝術傑作被認為是奧運會的象征。這不禁令人感到好奇。為什麽米隆偏偏選擇了擲鐵餅選手呢？古代奧運會選手真的是裸體參加比賽嗎？ 由於米隆的青銅雕刻原作已經消失，所以我們可以通過羅馬時代的復製品進行推測。製作於一世紀左右的該大理石復製品表現了一位年輕的裸體男子利用回轉力扔出沈重鐵餅的瞬間。青年將向前彎曲的上身向旁邊一扭，將右臂用力彎向後方。右腿占據重心，左腿稍微向後移動，像是要抑製感情一樣，臉上毫無表情。因為這個姿勢看起來太完美了，很多後世選手努力模仿，但沒有那麽容易。而且效率也不高。因為它並不是為了展現選手的實際比賽姿態而製作的，而是一種藝術作品。實際上，米隆的雕塑不僅表現出了出色的運動感，而且還表現出了比例、均衡、協調的希臘理想，因此受到了人們的稱贊。 擲鐵餅是古代奧運會五項全能項目中的第一個項目。雕刻家考慮的是可以完美表現運動員鍛煉出的身體的項目，而能夠畫出S字曲線的擲鐵餅姿勢是非常出色的選擇。 古代奧運會在很多方面都與現在不同。這是獻給神的祭祀儀式的一個環節，選手們都是名門望族的子弟，全都裸體參加比賽。女性甚至被禁止觀戰。比賽規則非常嚴格，只要犯規就會被處以死刑。勝者可以獲得巨大的名譽，因此想委托著名的雕塑家永遠保存自己的雕像。米隆的雕塑之所以能成為奧運會的象征，是因為它體現了通過誠實的訓練鍛煉出來的優美身體和卓越精神的完美結合。美術評論家

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