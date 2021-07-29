韓國虛擬貨幣投資者們開始在賬戶上清倉. July. 29, 2021 07:40. by 金自炫記者 zion37@donga.com. “原本超過8000萬韓元的比特幣現在恐怕會跌至3000萬韓元以下，真是令人提心吊膽。為了提高收益率，一天到晚看著硬幣倉也覺得很累，所以決定‘退出’。” 上班族金某（30歲）最近將投資於虛擬貨幣的8000萬韓元全部轉到了證券公司的賬戶上。4月份曾超過200%的收益率現在已跌至40%左右。雖然還沒有遭受損失，但是考慮到目前的下跌行情，決定離開硬幣盤。據悉，上月虛擬貨幣投資者在交易所賬戶中取出的資金超過了存入額。取出金額高於存入金額，是時隔三年虛擬貨幣投資熱潮在去年7月開始以來的第一次。 《東亞日報》28日通過國民力量黨議員金熙坤辦公室，對四大虛擬貨幣交易所（upbit、bithumb、coinone、korbit）的實名賬戶進行了分析。結果顯示，上個月的取出額為12.7萬億韓元，比存入額（10.7萬億韓元）多出2萬億韓元。 上個月是近一年來一月取出額首次超過存入額。在比特幣價格超過8000萬韓元、投資熱潮高漲的4月份，存入額（33.1萬億韓元）比取出額（29.2萬億韓元）多出3.8萬億韓元以上。 最近一個月裏，比特幣的價格兩次跌到被稱為“心理防線”的3萬美元以下，市場出現動蕩，其後越來越多的投資者從虛擬貨幣賬戶裏取錢離開硬幣盤。資本市場研究院研究員黃世運表示：“硬幣盤存入資金轉變為凈流出，在中長期內將消極看待虛擬貨幣的投資者很多，盡管投資過熱，但沒有顯現看得見的使用率和成果，導致了投資者的離開。”

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