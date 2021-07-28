能打敗BTS的只有BTS自己，《Butter》重奪公告牌榜首. July. 28, 2021 07:41. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 再次證明了只有防彈少年團(BTS)才能壓制防彈少年團的事實。防彈少年團憑借新曲《Permission to Dance》將自己的歌曲《Butter》擠出Billboard主單曲排行榜榜首，僅隔一周，兩首歌曲再次互換了位置。 Billboard公告牌26日(當地時間)公布，《Butter》在主單曲排行榜“Hot 100”中排名第一。因9日公布的《Permission to Dance》，上周讓出第1位，降至第7位的《Butter》時隔一周再次登上了冠軍寶座。《Permission to Dance》的排名則跌至第7位，相當于和《Butter》互換了位置。Billboard當天通過官網表示：“《Butter》重新回到了第一位”，“這是第一次有歌手(團體)用自己的新歌奪回第一名後，將之前的第一名歌曲重新送上冠軍寶座。” 《Butter》在“Hot 100”中8周時間排名第一，與今年最長時間保持第一的奧利維亞•羅德裏戈的《駕駛執照》一樣。將《Butter》和《Permission to Dance》兩首歌曲加在一起，BTS連續9周蟬聯公告牌榜首。 Hot100排行榜是綜合音源下載和實物唱片銷量、官方音頻及視頻流媒體數值、廣播播放次數，評選出在美國最有人氣的歌曲的排名。Billboard分析稱，《Butter》之所以能夠重新奪回榜首，最大的影響在于音源發售第9周的16日至22日，美國國內唱片銷量達到11.56萬張。這一數字比前一周(4.98萬張)激增132%。《Butter》在美國的廣播收聽人數也達到3070萬人，自發售以來首次超過了3000萬人。 防彈少年團成員SUGA在粉絲社區Weverse上留下的文章中激動地寫道：“這真是難以置信……”接著他補充說，“謝謝阿米(BTS粉絲俱樂部)各位，謝謝大家。”羅德裏戈的《Good 4 U》被BTS的兩首新歌擠在後面，連續9周停留在第二位。

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