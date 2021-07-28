老齡層希望就業者1000萬，政府會袖手旁觀嗎？. July. 28, 2021 07:42. . 希望將來參加工作的高齡人口首次突破了1000萬名。據統計廳統計，55歲至79歲的1476萬名國民中68%（1005萬名）希望將來參加工作。這比一年前增加了43萬人，他們平均希望工作到73歲。但高齡層中有一半是失業者，即使工作也以單純勞務職或公共臨時職為主。現在急需製定相關對策，阻止他們淪為貧困階層，並積極將他們利用為勞動力。 高齡層放棄主要工作的平均年齡為49.3歲。也就是說，他們沒到50歲就失去了工作，又被趕到了低工資的工作崗位上。每10名高齡人中就有6人是因為生活困難才希望工作。如果不解決這些人的工作問題，就很難擺脫經濟合作與發展組織國家中老人貧困率第一位的不名譽。 15歲周歲以上的人口每3名中就有1名是高齡層，而且該比率正在日益上升。如果放任這些人成為失業者，不僅會導致人口減少，而且還會導致勞動力不足和增長緩慢。高齡層雇傭率為56%，是2005年開始統計以來的最高值，但是雇傭質量卻在下降。約70%的就業者從事附加值低的公共崗位和農林漁業、批發零售、住宿飲食業等。因此，政府需要政策上的支持，以體現專業性和通過再教育，讓他們從事高附加值的工作。 勞動界正在討論延長退休年齡的問題。但是有不少人擔心企業的負擔會加重，青年失業狀況會進一步惡化。韓國經營者總協會表示，如果把法定退休年齡延長到65歲，企業每年要承擔的追加費用將超過14萬億韓元。專家們指出，首先要提高勞動靈活性。也就是說，只有改變以年功序列為主的工資體系和僵硬的雇傭結構，才能延長雇傭時間。 正在啟動人口政策特別工作組的政府本月初明確表示，“繼續雇傭高齡者”不是討論的課題。這可能是因為考慮到青年層的反對。在政府不管不顧期間，高齡人口淪落為貧困人口，可生產人口日益減少。政府應該提高雇用靈活性，消除青年和老齡層之間的工作崗位矛盾，並根據時代潮流調整再教育和延長雇用時間等老齡層雇用環境。

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