“德爾塔變異毒株感染病例占全體確診患者的過半數，主導國內新冠疫情第四次流行”. July. 27, 2021 08:06. by 趙健熙 becom@donga.com. 據分析，源自印度的“三角洲變異”正主導著新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情的第四次流行。 中央防疫對策本部第2部本部長權俊旭26日在新聞發布會上表示：“從目前的情況來看，德爾塔變異毒株感染病例至少占(全體的)過半數，主導著國內流行”，“可以認爲整體流行趨勢就是德爾塔變異毒株引發的。”根據前一天中央防疫對策本部的發表，最近一周(18~24日)發生的確診患者中，48.0%的患者中檢測出了德爾塔變異毒株。大大超過了其他變異毒株的檢測率，比非變異感染還多。考慮到檢查及分析所需的時間(1到2周)，德爾塔變異毒株將大大超過整體感染的50%。 第4次流行的速度之所以如此迅速，令人生畏的原因歸根結底是德爾塔變異毒株。隨著防疫速度跟不上擴散速度，全國大流行的擔憂也越來越大。截至26日0時，新冠肺炎病毒新增確診患者1318人。非首都圈確診病例爲535例(40.6%)，是第四次流行以來的最高值。確診患者劇增的慶南金海市將從27日開始將保持社交距離等級提高至第4階段。這在非首都圈中是第四個。嘉泉大學吉醫院感染內科教授嚴重植表示：“德爾塔變異毒株的傳播速度非常快，因此通過全國性的保持社交距離來切斷疫情尤爲重要。”對此，中央事故處理本部社會戰略班班長孫永來表示：“我們認爲，由于常規的保持社交距離強度和防疫，出現了無法充分遏制傳播力的問題”，“有必要通過比過去更強、更快的措施，努力切斷疫情。” 中央防疫對策本部還表示：“經確認，全國民主勞動組合總聯盟(簡稱民勞總)3名工會成員的感染途徑不是集會，而是飯店”，“這一結果並不能保證違反禁止集合的民勞總集會安全執行。”

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