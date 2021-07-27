笑逐顔開的正極材料行業：“電動汽車行駛距離取決于我們”. July. 27, 2021 08:06. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 隨著電動汽車市場的擴大，制造正極材料的國內材料企業的地位正在提高。有評價稱，乘著電動汽車熱潮，浦項化學等韓國電池材料企業進入了超級周期。 正極材料是由鎳、钴、錳構成的材料。表面上看是黑色礦物粉末，但被認爲是電動汽車等電池的核心材料。其運作原理如下，電池在充電時，內部的锂從正極移至負極儲存，在使用電池放電時锂向正極移動。正極材料中鎳含量越多，電池容量就越大。一般每輛電動汽車使用100公斤正極材料。 韓國國內主要正極材料企業浦項化學今年第二季度(4~6月)的銷售額爲4800億韓元。這是以季度爲准的曆史最高紀錄。其中，電池核心材料正極材料占總銷售額的35%(1677億韓元)。公司整體營業利潤比去年同期增加了773.9%，達到356億韓元。 浦項化學正在推進正極材料生産量的擴大，目標是到2025年和2030年分別達到27萬噸和40萬噸。COSMO新材料公司計劃投入1500億韓元，到2023年將目前爲2萬噸的正極材料生産量增加到7萬噸。 電池業界正在正式啓動將鎳含量從目前的60~80%提高到今後90%以上的“高鎳”商用化。電動汽車業界也正密切關注高鎳商用化動態。因爲可以將目前400公裏左右的電動汽車行駛距離提高到700公裏。美國特斯拉首席執行官(CEO)埃隆•馬斯克去年9月宣布“將開發鎳含量100%的電池”，今年3月宣布推進電池獨立的德國大衆汽車正在增加與正極材料企業的接觸。現代汽車集團在電動汽車“IONIQ 5”上使用了鎳含量80%的電池，爲了增加下一部作品的行駛距離，正在推進確保使用高鎳正極材料的電池。 浦項化學能源材料研究所所長金道亨(常務)表示：“從2010年事業初期開始，瞄准電動汽車所需的鎳含量80%的正極材料市場，確保了今天的競爭力。就像過去汽車業界就確保發動機技術展開競爭一樣，電池技術對電動汽車將變得越來越重要。”

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