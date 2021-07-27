“烏茲別克斯坦首枚跆拳道金牌，獻給天堂的韓國主教練”. July. 27, 2021 08:06. by 任寶美 bom@donga.com. 25日，攜在東京奧運會跆拳道男子68公斤級16強賽上戰勝李大勳(29歲)的余威，爲烏茲別克斯坦奪得首枚跆拳道金牌的烏盧格別克•拉希托夫(19歲)向在東京奧運會開幕6周前去世的烏茲別克斯坦跆拳道主教練金鎮英獻上了獎牌。 上個月16日，金教練在烏茲別克斯坦塔什幹當地發生的事故中不幸身亡，享年41歲。面對突如其來的事故，拉希托夫不得不在沒有主教練的情況下參加本屆奧運會，當天在獲得金牌後的記者會上他表示：“不僅是我，所有選手的心都痛。這個事件使我變得更強大。我想把獎牌獻給主教練。” 金教練從2007年開始曾先後執教過印度尼西亞、中國、摩洛哥等國家隊，去世之前一直在烏茲別克斯坦國家隊執教。去年因新型冠狀病毒肺炎疫情的擴散，運動員村被關閉後，進行視頻訓練的金教練從去年6月開始把自己的家改造成訓練場。在工資還沒有到位的情況下，他搬進大房子後，自費訓練選手，最終帶領烏茲別克斯坦獲得了曆史上最多的4張奧運會入場券。 金教練生前在臉書上上傳了和選手們的合照，並寫道，“讓我們去拿下烏茲別克斯坦在東京奧運會上的首枚獎牌吧！”雖然在國際大賽上沒有取得像樣的成績，但超額完成師傅的願望的拉希托夫表示：“烏茲別克斯坦從未在跆拳道項目上獲得過奧運會冠軍。感覺就像做夢一樣。”

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