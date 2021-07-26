首爾市將免費支援升級改造試制品的制作. July. 26, 2021 07:49. by 朴昌圭 kyu@donga.com. 首爾市25日表示，將免費支援預備創業者和企業、市民的升級改造(創造性再利用)試制品的制作。由首爾再生中心廣場(The Seoul Upcycling Plaza)主管的該項目旨在支援具有資源循環或促進再利用的優秀創意，但在産品制作上存在困難的個人或企業制作升級改造試制品。 今年將支援60處。比去年的5家大幅增加。支援從升級改造産品設計到設計、試制品制作，將全程提供幫助。 希望參加該項目的大學生、預備創業者、新生創業企業(創業未滿3年)、市民等在首爾再生中心廣場官網(www.seoulup.or.kr)下載申請書後，通過電子郵件(D＿factory@seouldesign.or.kr)提交即可。在首爾再生中心廣場1樓“夢想工廠”也可以進行現場接收。咨詢可撥打電話(02-2153-0415)。

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