美國當局：金正恩從元山轉移到平壤外圍江東. May. 23, 2020 07:59. by 華盛頓=金靜安 常駐記者 jkim@donga.com. 據21日(當地時間)確認，美國當局已經掌握了21天沒有在公開場合露面的朝鮮國務委員會委員長金正恩的住處從元山轉移到平壤外圍江東郡的情況。 美國政府相關人士對本報表示：“本周在江東郡特閣捕捉到了金正恩的車輛、(在元山被捕捉到的)火車以及他的愛馬。我們猜想(suspect)他停留在江東郡。”據悉，金委員長熱愛騎馬，因此搬家時也會動用搬運馬匹的拖車。 美國當局在傳出金委員長健康異常說的上月15日至20日，啟動了捕捉金委員長在元山上行走的樣子等的“蛛網監視網”。據悉，美國對朝鮮情報能力的核心是被稱為“Key Hole”的情報衛星，可以識別車牌號。與此同時，美國投入各種偵察資產密切監視朝鮮的情況。 金委員長潛行20天之後，本月1日他參加了平安南道順天磷肥工廠的竣工儀式，但從2日開始再也沒有露面。有觀測稱，金委員長並沒有回平壤，而選擇移居到江東郡是因為平壤的新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)疫情。據分析，金委員長的專用火車具備“移動辦公室”功能，因此短期內會在特閣和火車等地方延續統治。 金委員長可能是考慮到安保問題，避免長時間停留在暴露在韓美當局眼皮底下的元山。統一研究院高級研究委員趙漢範(音)表示：“金委員長本人在元山停留的事實暴露後，隨時都有可能更換停留場所。”

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