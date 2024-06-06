韓國人均國民總收入達3.6萬美元，首超日本. June. 06, 2024 08:02. by 李棟勛記者 dhlee@donga.com. 據統計，去年韓國的人均國民總收入（GNI）首次超過了日本。這是在出口恢復趨勢和統計標準年度改編效果疊加的情況下，由於歷代級的超級日元貶值，日本的日元價值下降而出現的現象。 據韓國銀行5日公布的《國民賬戶2020年基準年第壹次改編結果》顯示，去年韓國的人均GNI為3.6194萬美元。與前壹年（3.5229萬美元）相比增加了2.7%，與標準年度改編前（3.3745萬美元）相比增加了7.3%。人均GNI是將國民在國內外賺取的總收入除以人口數量後得出的數值，是衡量壹國國民生活水平的代表性指標。 相反，據推算，日本去年的人均GNI為3.5793萬美元，比前壹年減少了1.5%。該數值是日本政府以日元為基準發表的數值，韓國銀行考慮到目前日元兌美元的匯率換算得到的。據分析，受超級日元貶值等影響，日元價值下降，以美元為基準的GNI減少。 韓國銀行推算，去年韓國的人均GNI在人口超過5000萬的國家中，繼美國、德國、英國、法國、意大利之後，排在第6位。韓國銀行國民賬戶部長崔正泰（音）表示：“以2023年為基準，韓國GNI雖然比意大利少，但超過了臺灣和日本”，“特別是日本，由於貨幣價值下降，人均GNI比我們少。 韓國銀行為了提高國民經濟結構變化帶來的統計的現實反映度，每5年修改壹次資料制作周期。通過此次標準年的改編，國民賬戶統計的標準年度從2015年改為2020年。

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