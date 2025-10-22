慶州ＡＰＥＣに経済界の大物集結、国際的地位の高さ示す舞台



まだ「苗木」だったころ、ＮＶＩＤＩＡのジェンセン・ファン最高経営責任者（ＣＥＯ）にとって韓国は主要顧客だった。創業初期の１９９０年代、自社のグラフィックカードをＰＲするために龍山（ヨンサン）電子商店街を何度も訪れたというエピソードは有名だ。人工知能（ＡＩ）の「大物」として大きく成長した後は韓国を訪れなかったファンＣＥＯが、１５年ぶりに韓国にやって来る。２８〜３１日に慶州（キョンジュ）で開かれる「アジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）ＣＥＯサミット」に出席するためだ。



ＡＰＥＣ首脳会議の付属行事として行われるＣＥＯサミットには、ＡＩ・エネルギー・モビリティ・バイオ・金融などのグローバル企業人１７００人余りが参加する。最も注目される人物はやはりファンＣＥＯで、３１日の基調講演と懇談会を通じてＮＶＩＤＩＡのビジョンを共有する予定だ。李在鎔（イ・ジェヨン）三星電子（サムスン）会長、崔泰源（チェ・テウォン）ＳＫグループ会長と会い、広帯域メモリー（ＨＢＭ）の供給やＡＩ協力の強化について議論するかも注目される。



ファンＣＥＯ以外にも、世界的なテクノロジー企業の大物たちも勢ぞろいする。７００兆ウォン規模のＡＩインフラ構築事業「スターゲート・プロジェクト」を主導する孫正義ソフトバンクグループ会長やオープンＡＩのサム・アルトマンＣＥＯの出席も予想されている。アマゾン・ウェブ・サービス（ＡＷＳ）のマット・ガーマンＣＥＯをはじめ、グーグル、メタ、マイクロソフトなど巨大ＩＴ企業の幹部も韓国訪問を確定した。シティグループ、ジョンソン・エンド・ジョンソン、ＣＡＴＬ、シノケム、日立などのグローバル企業のＣＥＯ、国際通貨基金（ＩＭＦ）のクリスタリナ・ゲオルギエバ専務理事など国際機関の関係者も慶州に集結する。



ＣＥＯサミットは、韓国企業にとって絶好の広報舞台となると期待される。 開催期間中の「フューチャーテックフォーラム」を通じて、ＡＩ、造船・防衛、エネルギーなど韓国の主要産業の競争力を紹介する予定だ。三星電子が二つ折りの「トライフォールド」スマートフォンを世界初公開するなど、韓国の技術力も世界に示される。グローバルＣＥＯや首脳との１対１の会談を通じて、投資・協力の機会を模索することもできる。



２０年前の釜山（プサン）ＡＰＥＣ首脳会議を通じて、韓国は金融危機を克服し、情報技術（ＩＴ）強国として世界経済の舞台に成功裏に復帰したことを宣言した。慶州ＡＰＥＣ会議では、国政の混乱を安定的に収拾した韓国が、ＡＩなどの先端技術や韓流などのソフトパワーで世界のトップクラスに成長したことを示す必要がある。今回の会議の経済効果は約７兆４０００億ウォン、雇用創出は２万２０００人に達すると予想される。経済国格を高める歴史的転換点となるよう、官民が一丸となって最後まで準備に全力を尽くすべきである。

