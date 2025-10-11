ＡＩ追い風に「半導体スーパーサイクル」再来期待　ＫＯＳＰＩ、初の３６００台突破

韓国総合株価指数（ＫＯＳＰＩ）が史上初めて３６００台を突破した。今年に入り、１１回目の最高値の更新となる。人工知能（ＡＩ）による「半導体スーパーサイクル」への期待が高まり、三星（サムスン）電子とＳＫハイニックスの株価が急騰し、市場全体を牽引した。秋夕（チュソク＝陰暦８月１５日の節句）連休明けの初取引日となった１０日、ＫＯＳＰＩは寄り付きから３６００台を上回って推移し、前営業日比６１．３９ポイント（１．７３％）高の３６１０．６０で取引を終えた。取引中には３６１７．８６まで上昇し、取引中の高値と終値ともに史上最高値を記録した。連休直前の２日に３５００を初突破してから、わずか１取引日で再び３６００の大台を突破したのだ。秋夕の大型連休で５取引日間休場していた間に蓄積された好材料が一気に反映され、半導体株を中心に急騰した。三星電子（＋６．０７％）は１株＝９万４４００ウォン、ＳＫハイニックス（＋８．２２％）は１株＝４２万８０００ウォンで取引を終えた。優先株を含む三星電子の時価総額は６１９兆３５９１億ウォンと初めて６００兆ウォンを突破。ＳＫハイニックスも、３１１兆５８５０億ウォンで３００兆ウォンを超えた。秋夕の連休期間中、エヌビディアやオープンＡＩ、ＡＭＤなど世界企業による大規模なＡＩインフラ投資の報道が相次ぎ、外国人投資家が韓国ＡＩ半導体企業に殺到した。同日、外国人は１兆ウォン超を純買い越しを記録した。一方で機関投資家は５９４５億ウォン、個人投資家は５０２０億ウォンを純売り越した。一部からは「ＡＩ株式バブル」への警戒もあるが、市場はＡＩ発の半導体スーパーサイクルが始まったと見ている。特に高帯域幅メモリ（ＨＢＭ）など最先端半導体に加え、汎用ＮＡＮＤフラッシュなどのメモリ半導体全体で供給不足が予想され、三星電子とＳＫハイニックスの収益性が大幅に改善されるとの見方が広がっている。ＡＩに不可欠な大規模なデータセンターに電力を供給する原子力関連株も連れ高となった。斗山（トゥサン）エナビリティ（＋１４．９７％）、ＨＤ現代（ヒョンデ）エレクトリック（＋５．６％）、曉星（ヒョソン）重工業（＋６．０９％）などが代表的だ。一方で、半導体や原子力、電力機器などＡＩ関連株を除く銘柄は軟調で、同日ＫＯＳＰＩで上昇した銘柄は２７７銘柄である一方、下落は６２４銘柄に達した。特にＬＧエナジーソリューション（―９．９０％）やハンファ・エアロスペース（―５．０１％）などの蓄電池・防衛産業株は低迷した。ホン・ソクホ記者 will@donga.com