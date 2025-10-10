ブラジル戦で代表戦１３７試合目の孫興慜、新たな歴史を刻むか

絶好調の得点感覚を誇る「スーパー・ソニ―」孫興慜（ソン・フンミン、３３、ＬＡＦＣ）が、サンバ軍団と称されるブラジルを相手に大記録を飾るゴールを決められるかどうかが注目される。洪明甫（ホン・ミョンボ、５６）監督が率いる韓国代表は１０日午後８時、ソウルワールドカップ（Ｗ杯）競技場でブラジルと親善試合を行う。キャプテンの孫興慜がブラジル戦のピッチに立てば、韓国の男子選手としての代表戦出場回数で単独トップの１３７試合目となり、新たな歴史を刻むことになる。孫は９日現在、車範根（チャ・ボムグン）前代表監督の１３６試合に並んでいる。韓国はＷ杯最多優勝国（５回）であるブラジルとの通算対戦成績で１勝７敗と大きく劣勢だ。韓国がブラジルに勝ったのは、１９９９年にソウル・蚕室（チャムシル）総合運動場で行われた国際親善試合の一度だけで、当時は後半４５分に金道勲（キム・ドフン）が決勝ゴールを決め、リバウドやカフーらを擁するブラジルを１－０で破った。孫は２０１０年にＡ代表デビューして以来、ブラジルとはこれまで４度対戦して全敗している。代表戦通算５３得点を誇るが、ブラジルのゴールネットを揺らしたことはまだない。目の周囲の骨折でフェイスガードを着用して出場した２０２２年カタールＷ杯の決勝トーナメント１回戦でもブラジルに１－４で敗れた。その試合ではＭＦ白昇浩（ペク・スンホ、２８、バーミンガム・シティ）が強烈なミドルシュートを決め、屈辱的な大敗を免れた。カタールＷ杯以来、約２年１０カ月ぶりにブラジルと再戦する孫は、過去の４敗の雪辱を期す。今夏８月にトッテナム・ホットスパー（イングランド）を退団してロサンゼルスＦＣ（ＬＡＦＣ）に加入した孫は、米メジャーリーグサッカー（ＭＬＳ）で直近５試合７得点と好調で、米国移籍後の代表戦でも好パフォーマンスを続けている。先月の米国遠征では、強豪の米国、メキシコを相手に行われた親善試合各１試合で孫が１得点ずつを記録。ＦＩＦＡランキング２３位の韓国は孫の活躍で米国（１６位）に２－０で勝ち、メキシコ（１４位）とは２－２で引き分けた。ブラジル代表には、２０２４～２０２５シーズンに２２ゴールを挙げたＦＷビニシウス・ジュニオール（２５、レアル・マドリード）や、最前線のリシャルリソン（２８・トッテナム）、守備的ＭＦのカゼミロ（３３、マンチェスター・ユナイテッド）らスター選手が名を連ねた。歴代ブラジル選手の代表戦最多得点（７９得点）を記録するネイマール（３３・サントス）は負傷の影響で合流していない。近年のブラジルは、かつてのような圧倒的なパフォーマンスを示し切れていない。Ｗ杯出場枠を巡る南米予選では１２カ国中６位までが本大会出場の直接枠だが、ブラジルは厳しい戦いの末に５位で本大会出場権を確保するのに苦戦した。これでＦＩＦＡランキングは一時６位まで下がった。ブラジルは再浮上を期して今季、欧州チャンピオンズリーグで５度の優勝経験を持つ名将カルロ・アンチェロッティ（６６・イタリア）を監督に迎えた。ブラジルが外国人監督にチームの指揮を委ねるのは約６０年ぶり。鄭允喆 trigger@donga.com